Sex svín drápust eftir annað innbrot Oddur Ævar Gunnarsson og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa 2. september 2026 12:58 Frá svínabúi Stjörnugríss á Kjalarnesi þar sem svínum var sleppt í maí. Vísir/Vilhelm Svínum Stjörnugríss var sleppt út í Saltvík og var lögregla kölluð út að staðnum í morgun. Fimm smágrísir drápust og ein gylta fótbrotnaði svo þurfti að aflífa hana, auk þess sem fjölmörg dýr eru særð og með áverka. Verksummerki eru með svipuðum hætti og síðast þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís og dýrum sleppt í maí síðastliðnum. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn í samtali við fréttastofu. Rannsókn á innbrotinu stendur nú yfir. Geir Gunnar Geirsson forstjóri Stjörnugríss segir að búið sé að ná tökum á ástandinu, búið sé að reka öll svín inn. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin séu mjög alvarlega, smitvarnir búsins hafi verið alvarlegar rofnar. Málið hafi verið kært til lögreglu. Síðast var brotist inn hjá Stjörnugrís í maí síðastliðnum og svínum sleppt. Skemmdarvargarnir skildu í það skiptið eftir svokallaða stefnuskrá á vettvangi. Í júní var brotist í Reykjabú og hænum sleppt. Var samskonar yfirlýsing skilin eftir á vettvangi. Í lok júlí var svo brotist inn í Dalsbú í Mosfellsdal og hundruðum minka sleppt út í náttúruna. Frá búinu.Vísir/Sigurjón Í tilkynningu frá Stjörnugrís segir að innbrotið hafi átt sér stað í nótt. Rúða hafi verið brotin og farið inn um hana. Verksummerki hafi verið með svipuðum hætti og við fyrra innbrot. Innréttingar voru rifnar upp, stíur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar. Afleiðingarnar voru þær að dýrin gengu laus um húsin og sum þeirra komust út á tún við búið. Virðist ekkert hafa með umhyggju fyrir dýrum að gera Þá segir ennfremur að afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin hafi verið mjög alvarlegar. Fimm smágrísir hafi drepist og ein gylta fótbrotnað og þurft að aflífa. Þá séu fjölmörg dýr særð og með áverka. Stjörnugrís segir að búast megi við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, minnkaðrar mjólkurframleiðslu hjá gyltum og mögulegra fósturláta. Ljóst sé að smitvarnir búsins voru alvarlega rofnar þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðust saman og sum þeirra hafi farið út fyrir húsakynni búsins. „Okkur er mjög brugðið yfir því að þetta skuli hafa endurtekið sig, sérstaklega í ljósi þess hversu alvarlegar afleiðingar fyrra innbrotið hafði fyrir velferð dýranna. Hvað gengur þessu fólki eiginlega til?“ er haft eftir Geir í tilkynningu frá fyrirtækinu. Hinn óprúttni aðili braut rúðu til að komast inn.Vísir/Sigurjón „Við töldum í einfeldni okkar að þeir sem stóðu að fyrra innbrotinu hefðu ekki gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna og að vanþekking þeirra hefði orðið þess valdandi að úr varð dýraníð af verstu sort. Í ljósi nýlegra atburða á Reykjabúinu og Dalsbúinu, auk þessa endurtekna innbrots í svínabú okkar, tel ég hins vegar ljóst að þessar aðgerðir hafa snúist upp í andhverfu sína það er að segja virðast ekkert með umhyggju fyrir dýrum eða velferð þeirra að gera. Þvert á móti er engu líkara enn að tilgangurinn sé að valda dýrum ótta, meiðslum og dauða.“ Biðlar hann til þeirra sem stóðu að innbrotinu að gefa sig fram. Auk þess biðlar hann til þeirra sem kunni að hafa upplýsingar um málið að hafa samband við lögreglu. Tilkynning Stjörnugríss í heild sinni: Alvarlegt og endurtekið innbrot í svínabú Stjörnugríss Aðfaranótt 2. september var enn á ný brotist inn í svínabú Stjörnugríss að Brimnesi á Kjalarnesi. Í þetta sinn var rúða brotin og farið inn um hana. Verksummerki voru með svipuðum hætti og við fyrra innbrot. Innréttingar voru rifnar upp, stíur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar. Afleiðingarnar voru þær að dýrin gengu laus um húsin og sum þeirra komust út á tún við búið. Afleiðingar innbrotsins fyrir dýrin eru mjög alvarlegar. Fimm smágrísir drápust og ein gylta fótbrotnaði og þurfti að aflífa. Þá eru fjölmörg dýr særð og með áverka. Búast má við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, minnkaðrar mjólkurframleiðslu hjá gyltum og mögulegra fósturláta. Ljóst er að smitvarnir búsins voru alvarlega rofnar þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðust saman og sum þeirra fóru út fyrir húsakynni búsins. Málið hefur verið kært til lögreglu og er nú til rannsóknar. Matvælastofnun og embætti yfirdýralæknis hafa jafnframt verið upplýst um atvikið. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugríss, segir: Okkur er mjög brugðið yfir því að þetta skuli hafa endurtekið sig, sérstaklega í ljósi þess hversu alvarlegar afleiðingar fyrra innbrotið hafði fyrir velferð dýranna. Hvað gengur þessu fólki eiginlega til? Við töldum í einfeldni okkar að þeir sem stóðu að fyrra innbrotinu hefðu ekki gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna og að vanþekking þeirra hefði orðið þess valdandi að úr varð dýraníð af verstu sort. Í ljósi nýlegra atburða á Reykjabúinu og Dalsbúinu, auk þessa endurtekna innbrots í svínabú okkar, tel ég hins vegar ljóst að þessar aðgerðir hafa snúist upp í andhverfu sína þ.e.a.s. virðast ekkert með umhyggju fyrir dýrum eða velferð þeirra að gera. Þvert á móti er engu líkara enn að tilgangurinn sé að valda dýrum ótta, meiðslum og dauða. Í ljósi alvarleika málsins hvetjum við þá sem stóðu að þessum verknaði til að gefa sig fram og axla ábyrgð á gjörðum sínum. Jafnframt biðjum við alla sem kunna að hafa upplýsingar um málið að hafa samband við lögreglu. Fréttin hefur verið uppfærð. Lögreglumál Matvælaframleiðsla Dýr Reykjavík Tengdar fréttir Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á býlinu aðfaranótt mánudags. Skilið var eftir „manifesto,“ svokallaða stefnuyfirlýsingu, samskonar og skilin var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar. 2. júní 2026 10:08 Handtökur í tengslum við innbrot í minkabúið Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. 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