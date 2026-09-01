Íslendingalið Brann hlaut þungan skell

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Diljá Ýr Zomers, og liðsfélagar hennar hjá Brann eru úr leik í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir að hafa hlotið þungan skell gegn Austria Wien í dag.
Um seinni leik liðanna í tveggja leikja einvígi var að ræða og hafði þeim fyrri lokið með 2-1 sigri Brann.
Austuríska liðið mætti hins vegar tvíeflt til leiks á heimavelli í dag og sigldi heim öruggum 4-0 sigri og þar með 5-2 samanlögðum sigri í einvíginu.
Diljá Ýr byrjaði á meðal varamanna Brann í dag en kom inn á snemma í seinni hálfleik.
Úrslitin gera það að verkum að Austria Wien heldur áfram í Meistaradeildinni en Brann færist niður í Evrópubikarinn.