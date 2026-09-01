Fótbolti

Íslendingalið Brann hlaut þungan skell

Aron Guðmundsson skrifar
Diljá Ýr Zomers er þaulreynd atvinnu- og landsliðskona. Hún spilar með Brann í Noregi.
Diljá Ýr Zomers er þaulreynd atvinnu- og landsliðskona. Hún spilar með Brann í Noregi. Getty/Alex Caparros

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Diljá Ýr Zomers, og liðsfélagar hennar hjá Brann eru úr leik í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir að hafa hlotið þungan skell gegn Austria Wien í dag. 

Um seinni leik liðanna í tveggja leikja einvígi var að ræða og hafði þeim fyrri lokið með 2-1 sigri Brann. 

Austuríska liðið mætti hins vegar tvíeflt til leiks á heimavelli í dag og sigldi heim öruggum 4-0 sigri og þar með 5-2 samanlögðum sigri í einvíginu.

Diljá Ýr byrjaði á meðal varamanna Brann í dag en kom inn á snemma í seinni hálfleik. 

Úrslitin gera það að verkum að Austria Wien heldur áfram í Meistaradeildinni en Brann færist niður í Evrópubikarinn.

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