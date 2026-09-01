Fyrrum glæpaforinginn Duane „Keffe D“ Davis var í nótt fundinn sekur um að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur sem var myrtur árið 1996. Málið hefur verið eitt mest umtalaðasta morðmál Bandaríkjanna síðustu þrjátíu árin.
Rapparinn Tupac Shakur var skotinn þann 7. september árið 1996 eftir að hafa fylgst með hnefaleikabardaga Mike Tyson og Bruce Seldon á MGM-Grand hótelinu í Las Vegas. Hann var þá farþegi í bíl þegar annar bíll keyrði upp að ökutækinu á umferðarljósum og skaut stjórnlaust inn í bílinn sem Shakur var í.
Var hann skotinn fjórum sinnum og lést á sjúkrahúsi í Nevada nokkrum dögum síðar.
Tupac var á hápunkti ferils síns og einn áhrifamesti rappari þess tíma. Hann hafði selt meira en 75 milljónir platna en morðið átti sér stað þegar deilur rappara á austur- og vesturströnd Bandaríkjanna stóðu sem hæst.
Gengin Bloods and Crisps, með rætur í hip-hop senunni, áttu þá í hatrömmum deilum en Tupac var tengdur Bloods-genginu í gegnum plötufyrirtækið Death Row Records.
Það tók kviðdóm í Las Vegas ekki nema nokkrar klukkustundir að finna Duane „Keffe D“ Davis sekan um morðið á Tupac en dómur yfir honum verður kveðinn upp þann 13. október. Á hann yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn en hann ætlar að áfrýja dómnum.
Í réttarhöldunum héldu saksóknarar því fram að Davis, sem var einn af foringjum Crisps gengisins, hafi ekki verið sá sem skaut Tupac Shakur heldur skipulagt morðið og útvegað byssuna sem notuð var í árásinni.
Ástæðan fyrir morðinu á að vera sú að Tupac og fylgdarlið hans hafði lent í átökum við frænda Keffe D, Orlando Anderson, á MGM-Grand hótelinu fyrr um kvöldið. Er talið að Anderson sé sá sem skaut Tupac en sjálfur var Anderson skotinn til bana árið 1998, þá 23 ára gamall.