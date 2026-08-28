Sagður hafa logið árum saman um morðið á Tupac

Öllum vitnaleiðslum er lokið í réttarhöldunum yfir Duane „Keffe D“ Davis, eina manninum sem hefur verið ákærður vegna morðsins á rapparanum Tupac Shakur. Verjandi Davis segir hann hafa spunnið frásagnir um aðild sína til að græða peninga og vekja athygli.
Sky News greinir frá því að vörn Davis hafi kallað þrjú vitni og lokið málflutningi sínum á innan við þremur klukkustundum. Davis steig ekki sjálfur í vitnastúkuna.
Lokaræður verða fluttar á mánudag og að þeim loknum tekur kviðdómur málið til úrlausnar. Davis, sem er 63 ára, neitar sök og á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi.
Reuters segir ákæruvaldið byggja mál sitt nær alfarið á opinberum frásögnum Davis og því sem hann hefur sagt í einkasamtölum. Þær er meðal annars að finna í viðtölum, upptökum rannsakenda og bók hans frá árinu 2019.
Davis hefur sagt að hann hafi setið í hvítri Cadillac bifreið sem ekið var upp að bíl Tupac aðfaranótt 8. september 1996. Hann hafi útvegað byssuna og rétt hana aftur í bílinn áður en skotið var á Tupac og Marion „Suge“ Knight.
Verjandinn Michael Sanft segir frásögnina uppspuna sem ætlað hafi verið að selja bækur og byggja upp orðspor Davis. Við upphaf réttarhaldanna birti hann orðið „kjaftæði“ á skjá fyrir aftan sig og spurði hvaða staðreyndir styddu sögu skjólstæðings síns.
Saksóknarar segja Davis hafa skipulagt árásina til að hefna fyrir atlögu Tupac og fylgdarliðs hans að frænda Davis fyrr um kvöldið. AP fréttastofan greinir frá því að Davis geti verið sakfelldur þótt hann hafi ekki sjálfur hleypt af byssunni.
Dan Long, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður í Las Vegas, sagði fyrir dómi að honum hefði ekki tekist að staðfesta að Davis hefði verið í Cadillac bifreiðinni eða útvegað morðvopnið.
Hann tók þó fram að nöfnin sem Davis gaf rannsakendum hefðu verið þau sömu og lögregla tengdi þegar við bifreiðina.
AP rifjar upp að hvít Cadillac bifreið hafi ekið upp að BMW bifreið Suge Knight þegar þeir Tupac biðu á rauðu ljósi í Las Vegas. Tupac varð fyrir fjórum skotum og lést sex dögum síðar, 25 ára að aldri. Knight særðist lítillega.
Hinir þrír mennirnir sem sagðir eru hafa verið í Cadillac bifreiðinni eru allir látnir.