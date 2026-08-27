Óttast fleiri flóð vegna skriða í fjöllunum

Að minnsta kosti 359 eru dánir og rúmlega níu hundruð er saknað eftir skyndiflóð og skriður í Nepal í gær. Svipað ástand er í Tíbet þar sem hundraða er enn saknað. Að minnsta kosti sjö hundruð erlendir ferðamenn eru meðal þeirra sem er saknað.
Heilu byggðirnar voru þurrkaðar út í flóðunum og skriðunum sem fylgdu þeim í gær. Að minnsta kosti tíu þúsund fjölskyldur eru á vergangi í Nepal, samkvæmt talsmanni Rauða krossins sem ræddi við blaðamenn Reuters.
Flóðin virðast hafa byrjað í Himalæjafjöllum, Tíbetmegin, á jökulhruni, þar sem stór jökull hafi fallið og komið flóðunum og skriðunum af stað en sú kenning er studd af gervihnattamyndum.
Eins og segir í grein kínverska ríkismiðilsins CGTN er fjallið sem umræddur jökull er á 6.781 metra hátt. Jökulhrunið er talið hafa gerst í um fimm þúsund metra hæð. Gyirong-höfn er svo í um 1.830 metra hæð yfir sjávarmáli. Myndbönd af hamförunum þar fóru eins og eldur í sinu um internetið í gær.
Hæðarmunurinn á milli þessara staða fer langleiðina með að útskýra kraftinn í flóðunum. Vatnig fór langa og bratta leið niður dali Himalæjafjalla, þar sem það safnaði grjóti, jarðvegi, trjám og öðru á leiðinni. Jökulhrunið átti sér þar að auki stað hátt í fjöllunum svo enginn varð var við það og flóðin féllu svo hratt niður fjöllin að ómögulegt var að vara fólk við.
Flóðin fóru svo fyrst gegnum Tíbet og síðan Nepal.
Björgunarstörf eru hafin en vatnið hefur víða ekki gengið nægilega niður. Þá sópuðu flóðin vegum og brúm á brott og hefur reynst erfitt að ná til heilu samfélaganna í Nepal. Þess vegna hafa björgunarsveitir notast mikið við þyrlur.
AP fréttaveitan segir her Nepal hafa bjargað rúmlega hundrað manns með þyrlum og flutt þá í skjól og til aðhlynningar.
Líklega er þó nokkuð langt þar til búið er að ná almennilega utan um umfang hamfaranna.
Þar að auki er óttast að fleiri flóð gætu fylgt á næstu dögum, þar sem vatn hefur verið að safnast saman vegna skriða ofarlega í fjöllunum.
Yfir 1.500 er saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærum Nepal og Tíbet. Svæðið er vinsælt meðal göngufólks og pílagríma og meirihluti þeirra sem saknað er eru ferðamenn.
Hundraða er saknað eftir að stærðarinnar skyndiflóð og skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og ollu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Flóðin ollu einnig miklum skemmdum á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja um aðstoð vegna flóðanna.