Mikael mátti þola tap á meðan bróðir hans skoraði

Mikael Egill Ellertsson var á sínum stað í byrjunarliði Genoa og lék allan leikinn í kvöld þegar liðið varð að sætta sig við 1-0 tap gegn Lazio á Ólympíuleikvanginum í Róm, í ítölsku A-deildinni í fótbolta.
Á sama tíma og Mikael Egill spilaði á Ítalíu var yngri bróðir hans, Markús Páll, að spila með ÍA gegn Val þar sem hann kom Skagamönnum í 1-0 í fyrri hálfleik.
Mikael og félögum tókst hins vegar ekki að finna leiðina í mark Lazio og skoraði Davide Frattesi eina markið í Róm í kvöld, á 25. mínútu.
Genoa hafði áður tapað 2-0 á heimavelli gegn Napoli í fyrsta leik tímabilsins og er því án stiga eftir tvær umferðir en Lazio hefur unnið 1-0 sigra í fyrstu tveimur leikjum sínum, því liðið vann Bologna á útivelli fyrir viku.
Liðsfélagi Mikaels úr íslenska landsliðinu, Logi Tómasson, var í liði Samsunspor í Tyrklandi þegar það mætti Fenerbahce og tapaði 2-0 á heimavelli. Logi var í sinni stöðu sem vinstri bakvörður og gæti hafa þurft að kljást við Mason Greenwood sem var í liði gestanna.
Vedat Muriqi og Oguz Aydin skoruðu mörk Fenerbahce.
Kristian Nökkvi Hlynsson glímir hins vegar við meiðsli og missti af leik með Twente á útivelli gegn Cambuur, í hollensku úrvalsdeildinni. Twente náði engu að síður að vinna 4-1 sigur.