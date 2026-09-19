Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, sagði sitt lið hafa skort yfirvegun og gæði þegar binda átti endahnút á sóknir liðsins þegar liðið laut í lægra haldi gegn Þór/KA í dag.
„Þetta var mikill baráttuleikur eins og við mátti búast. Ég var að vonast til þess að spennustigið myndi ekki verði til þess að við gætum notið þess að spila góðan fótbolta en það var því miður svolítið uppi á teningnum,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Við vorum að skapa góðar stöður og fín færi en það vantaði gæði og yfirvegun þegar á hólminn var komið á sóknarhelmingnum. Það er erfitt að skapa færi gegn Þór/KA og það hafa fleiri lið verið í vandræðum með að skora gegn þeim Við náðum ekki að finna netmöskvana og því fór sem fór,“ sagði Matthías enn fremur.
„Það eru tveir hörkuleikir fram undan og við höfum engan tíma til þess að svekkja okkur á þessu tapi. Nú þurfum við bara að fara á æfingasvæðið og finna keppnisskap, gleði og gæði í okkar aðgerðir sem við getum svo tekið með okkur inn í næsta verkefni.
Mér fannst svo sem ekkert vanta upp á baráttuna og viljann í þessum leik. En mér fannst meira vanta yfirvegun og gæði í sóknarleik okkar. Við þurfum að bæta því við þegar við mætum Víkingi,“ sagði hann um framhaldið.