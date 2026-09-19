Fótbolti

Glódís og liðsfélagar hennar unnu þægi­legan sigur

Stefán Árni Pálsson skrifar
Glódís Perla lék allan leikinn í dag. 
Glódís Perla lék allan leikinn í dag.  Vísir/Getty

Sandra María Jessen þurfti að yfirgefa völlinn meidd þegar Bayern München vann 5-2 sigur á Köln í þýsku úrvalsdeildinni í dag.

Jessen var í byrjunarliði Kölnar og lék í vörn liðsins en varð að fara meidd af velli á 53. mínútu og Marina Hegering kom inn á í hennar stað.

Glódís Perla Viggósdóttir var í byrjunarliði Bayern og stýrði vörn þýsku meistaranna þegar liðið hélt áfram fullkominni byrjun sinni á tímabilinu.

Bayern hefur unnið alla fimm leiki sína og er með fullt hús, 15 stig, á toppi deildarinnar. Köln er með níu stig eftir fimm leiki.

Þýski boltinn

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