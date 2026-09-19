Sandra María Jessen þurfti að yfirgefa völlinn meidd þegar Bayern München vann 5-2 sigur á Köln í þýsku úrvalsdeildinni í dag.
Jessen var í byrjunarliði Kölnar og lék í vörn liðsins en varð að fara meidd af velli á 53. mínútu og Marina Hegering kom inn á í hennar stað.
Glódís Perla Viggósdóttir var í byrjunarliði Bayern og stýrði vörn þýsku meistaranna þegar liðið hélt áfram fullkominni byrjun sinni á tímabilinu.
Bayern hefur unnið alla fimm leiki sína og er með fullt hús, 15 stig, á toppi deildarinnar. Köln er með níu stig eftir fimm leiki.