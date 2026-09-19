Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, var kampakátur með vinnuframlag síns liðs og liðsheildina þegar liðið vann Val í Bestu-deild kvenna í fótbolta í dag. Það skóp sigurinn að hans mati.
„Það var rosalegur sigurvilji, barátta og liðsheild sem skilaði þessum sigri. Svo fannst mér við líka skapa færi til þess að bæta fleiri mörkum við en eitt mark dugði og það er kærkomið,“ sagði Aðalsteinn Jóhann að leik loknum.
„Við tókum þann pól í hæðina að líta á þessa keppni fjögurra neðstu liðanna sem nýtt upphaf og bara nýja keppni sem við ætlum að vinna. Við ætluðum klárlega ekki að lenda þar en nú er bara spennandi verkefni að standa uppi sem sigurvegari þar. Þetta var fín byrjun á því,“ sagði Aðalsteinn enn fremur.
„Það er umræða um það að fjölga liðum í 12 lið í efstu deild en það er ekki staðan eins og sakir standa. Þetta er mjög jöfn barátta jafnra liða og við erum spenntir fyrir síðustu tveimur leikjum mótsins.
Það vilja allir fótboltamenn og þau sem koma að fótbolta spila leiki sem skipta máli. Það er tilhlökkun fyrir komandi leikjum og við mætum að krafti inn í þá eins og þennan,“ sagði hann um lokasprettinn.