Fótbolti

Ævin­týrið heldur á­fram hjá Frey og hans mönnum

Sindri Sverrisson skrifar
Freyr Alexandersson heldur áfram að gera frábæra hluti hjá Rosenborg.
Freyr Alexandersson heldur áfram að gera frábæra hluti hjá Rosenborg. Rosenborg BK

Freyr Alexandersson heldur áfram að sýna að það borgaði sig fyrir Alfreð Finnbogason að fá landa sinn til starfa hjá Rosenborg. Liðið vann 3-1 útisigur gegn Kristiansund í norsk úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Frá því að Freyr tók við Rosenborg í sumar, í erfiðri stöðu í fallsæti, hefur liðið átt ævintýralegri velgengni að fagna og unnið átta af síðustu tíu deildarleikjum.

Liðið hefur flogið upp stöðutöfluna og er núna með 33 stig í 5. sæti, komið í harða baráttu um Evrópusæti nú þegar enn eru níu umferðir eftir.

Júlíus Mar Júlíusson var í vörn Kristiansund allan leikinn í dag en liðið er núna í fallsæti með 19 stig, tveimur stigum frá næsta örugga sæti.

Norski boltinn

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