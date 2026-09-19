Freyr Alexandersson heldur áfram að sýna að það borgaði sig fyrir Alfreð Finnbogason að fá landa sinn til starfa hjá Rosenborg. Liðið vann 3-1 útisigur gegn Kristiansund í norsk úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Frá því að Freyr tók við Rosenborg í sumar, í erfiðri stöðu í fallsæti, hefur liðið átt ævintýralegri velgengni að fagna og unnið átta af síðustu tíu deildarleikjum.
Liðið hefur flogið upp stöðutöfluna og er núna með 33 stig í 5. sæti, komið í harða baráttu um Evrópusæti nú þegar enn eru níu umferðir eftir.
Júlíus Mar Júlíusson var í vörn Kristiansund allan leikinn í dag en liðið er núna í fallsæti með 19 stig, tveimur stigum frá næsta örugga sæti.