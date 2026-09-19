Harry Kane varð í gær fljótasti leikmaður í sögu þýsku úrvalsdeildarinnar til að skora 100 mörk þegar hann skoraði tvisvar í 7-0 sigri Bayern München á Union Berlin.
Kane náði 100 marka múrnum í aðeins 98 leikjum í deildinni og sló þar með metið yfir þann leikmann sem hefur náð þessum áfanga í fæstum leikjum.
Enska landsliðsfyrirliðinn kom Bayern í 3-0 með vítaspyrnu á 39. mínútu. Hann skoraði svo aftur á 54. mínútu þegar hann skallaði fyrirgjöf frá Michael Olise í netið.
Með öðru markinu varð heildarfjöldi marka Kane í Bundesliga 101.
Kane gekk til liðs við Bayern frá Tottenham sumarið 2023 og hefur verið óstöðvandi síðan. Hann hefur nú skorað 152 mörk í 154 leikjum fyrir Bayern í öllum keppnum.
Áður en Kane náði 100 mörkum í deildinni hafði enginn leikmaður í sögu Bundesliga gert það á innan við 100 leikjum.
Metið undirstrikar enn frekar ótrúlegt markahlutfall Kane frá því hann hélt til Þýskalands. Hann hefur haldið áfram að raða inn mörkum fyrir Bayern og er nú kominn í hóp þeirra allra markahæstu í sögu félagsins.