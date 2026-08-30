Stofnanir ESB segjast virða fullkomlega vilja íslensku þjóðarinnar eftir að meirihluti kjósenda sagði nei við því að hefja aðildarviðræður að nýju við Evrópusambandið.
„Framkvæmdastjórnin virðir vilja íslensku þjóðarinnar. Ísland er áfram náinn samstarfsaðili Evrópusambandsins,“ segir í stuttri yfirlýsingu þeirra en fjallað er um málið á vef Euronews.
Í fréttinni kemur einnig fram, líkt og á blaðamannafundi forystukvenna ríkisstjórnar fyrr í dag, að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi í dag skipst á skilaboðum við António Costa, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins. Í frétt Euronews er haft eftir talsmanni Costa að „báðir leiðtogar hafi lýst yfir vilja sínum til að halda áfram að styrkja sambandið milli ESB og Íslands“ í skilaboðunum.
„Costa forseti lagði áherslu á að ESB virði fullkomlega lýðræðislegt val íslensku þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslunni í dag. Ísland er áfram einn nánasti og traustasti samstarfsaðili ESB,“ sagði talsmaðurinn.
Nánar er fjallað um blaðamannafund ríkisstjórnarinnar að neðan en þar kom fram að ríkisstjórnin myndi virða niðurstöðu kosningarinnar og leggja aðildarviðræðurnar til hliðar.
Í frétt Euronews segir að niðurstaðan sé talin geta dregið úr skriðþunga stækkunarstefnu sambandsins en Svartfjallaland er nú fremst í flokki og hefur lokað 18 af 33 aðildarköflum aðildarviðræðna.
Landið stefnir að því að verða 28. aðildarríkið árið 2028, sem hafi orðið kveikjan að slagorðinu „28 fyrir 28“.
Stjórnmálafræðingur segir að niðurstöðu kosninganna megi skýra af því að já-hliðin hafi einblínt um of á tæknilegar útfærslur á meðan ástríða hafi fengið að ríkja nei-megin. Þjóðernisíhaldssemi var áberandi í kosningabaráttunni og útilokað þykir að niðurstaðan leiði til afsagnar ríkisstjórnarinnar.
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagði ríkisstjórnina í góðu sambandi við landsbyggðina. Landsbyggðin standi sterk en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar geti þýtt að staða fólks á höfuðborgarsvæðinu sé verri en þeirra á landsbyggðinni. Sterkara ákall hafi verið á höfuðborgarsvæðinu um áframhaldandi viðræður en á landsbyggð.
Formenn stjórnarandstöðu segja niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Þau árétta að Evrópusamstarf sé Íslandi enn mikilvægt en skilaboð þjóðarinnar séu skýr til ríkisstjórnar um að einbeita sér að þeim verkefnum sem þau voru kjörin til að leysa, eins og að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þau hafi ætlað að gera það með Evrópusambandinu en meirihluti þjóðar hafi ekki trúað á þá lausn.