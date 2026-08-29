Fótbolti

Campbell skoraði í góðum sigri ný­liðanna

Andri Broddason skrifar
Íslendingurinn William Cole Campbell byrjar vel hjá nýliðunum Elversberg í þýsku úrvalsdeildinni.
Íslendingurinn William Cole Campbell byrjar vel hjá nýliðunum Elversberg í þýsku úrvalsdeildinni. Harald Tittel/Getty Images

Elversberg, nýliðarnir í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta, byrjuðu tímabilið vel eftir að hafa unnið Bayer Leverkusen 3-2 í fyrsta leik deildarinnar. Íslendingurinn William Cole Campbell var á skotskónum hjá Elversberg.

Það mætti segja að Leverkusen hafi fengið blauta tusku í andlitið strax í byrjun leiks. Lukas Petkov kom Elversberg í forystu strax á áttundu mínútu og í næstu sókn náði Íslendingurinn William Cole Campbell að tvöfalda forystu Elversberg.

Eftir þessa erfiðu byrjun byrjaði Leverkusen aðeins að sækja í sig veðrið en átti erfitt með að bæta við marki. Snemma í seinni hálfleik náði David Mokwa að skora þriðja mark Elversberg og staðan orðin var 3-0.

Loks á 77. mínútu náði Patrik Schick að minnka muninn fyrir Leverkusen og stig var allt í einu orðið möguleiki fyrir liðið. Christian Kofane bætti svo við öðru marki í uppbótartíma en það reyndist vera of lítið of seint og endaði leikurinn með 3-2 sigri Elversberg.

Frábær byrjun fyrir nýliðana og sömuleiðis William Cole Campbell í sínum fyrsta keppnisleik fyrir Elversberg.

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