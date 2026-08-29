Elversberg, nýliðarnir í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta, byrjuðu tímabilið vel eftir að hafa unnið Bayer Leverkusen 3-2 í fyrsta leik deildarinnar. Íslendingurinn William Cole Campbell var á skotskónum hjá Elversberg.
Það mætti segja að Leverkusen hafi fengið blauta tusku í andlitið strax í byrjun leiks. Lukas Petkov kom Elversberg í forystu strax á áttundu mínútu og í næstu sókn náði Íslendingurinn William Cole Campbell að tvöfalda forystu Elversberg.
Eftir þessa erfiðu byrjun byrjaði Leverkusen aðeins að sækja í sig veðrið en átti erfitt með að bæta við marki. Snemma í seinni hálfleik náði David Mokwa að skora þriðja mark Elversberg og staðan orðin var 3-0.
Loks á 77. mínútu náði Patrik Schick að minnka muninn fyrir Leverkusen og stig var allt í einu orðið möguleiki fyrir liðið. Christian Kofane bætti svo við öðru marki í uppbótartíma en það reyndist vera of lítið of seint og endaði leikurinn með 3-2 sigri Elversberg.
Frábær byrjun fyrir nýliðana og sömuleiðis William Cole Campbell í sínum fyrsta keppnisleik fyrir Elversberg.