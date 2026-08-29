Fyrrverandi stjórnanda textavélar í Hvíta húsinu, sem Bandaríkjaforseti las af, hefur verið gert að greiða rúmar tuttugu milljónir króna í sekt. Hann græddi stórfé á að veðja á hvað forsetinn myndi segja í ræðum sínum.
Maðurinn heitir Gabriel Perez og var fundinn sekur um að hafa veðjað á ræður Donalds Trump Bandaríkjaforseta frá desember 2025 til febrúar 2026. Þar sem hann var stjórnandi textavélarinnar gat hann lesið ræðurnar sem forsetinn ætlaði að halda.
Framtíðarviðskiptanefndin (CFTC) er eftirlitsaðili veðmálavettvangsins Kalshi, síðu þar sem notendur geta veðjað á raunverulega atburði. Þau gerðu Perez skylt að afhenda hagnaðinn sem var rúmir 107 þúsund dollarar eða rúmar þrettán milljónir króna. Ofan á það þurfti hann að greiða tæpar átta milljónir króna í sekt.
Sektin var þar sem að Perez hefði misnotað vitneskju sína um ræður Trumps til að leggja undir í veðmál í trássi við trúnaðarskyldu sína. Karoline Leavitt, þáverandi fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, sagði í júlí að Perez væri í launalausu leyfi vegna þessa og myndi ekki fá að snúa aftur til starfa.
BBC greindi frá.