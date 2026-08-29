Hlín með þrennu í öruggum sigri Malmö

Hlín Eiríksdóttir skoraði þrjú mörk fyrir Malmö þegar liðið vann Växjö 4-0 í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Hlín Eiríksdóttir var ekki lengi að hrökkva í gang í leik dagsins og kom Malmö í forystu leiksins strax á 27. mínútu. Það var ekki nóg fyrir hana þar sem hún bætti við öðru marki aðeins sjö mínútum síðar og kom Malmö í 2-0.
Þannig stóðu leikar í hálfleik en fljótlega í seinni hálfleik fullkomnaði Hlín þrennuna sína. Tuva Skoog bætti síðan við fjórða marki Malmö en fleiri urðu mörkin ekki. Malmö vann því 4-0 stórsigur gegn Växjö.
Síðan hún kom til baka í sænsku úrvalsdeildina hefur Hlín nú skorað sex mörk í aðeins fimm leikjum. Þetta var önnur þrenna hennar á tímabilinu en hún skoraði einnig þrennu gegn IK Uppsala fyrir tveim vikum.
Malmö er sem stendur í þriðja sæti sænsku úrvalsdeildarinnar og jafnframt í síðasta Evrópusæti deildarinnar. Hlín er heldur betur í gír hjá Malmö og virðist kunna vel við sig í Svíþjóð.