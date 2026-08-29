Ari Sigurpálsson var á skotskónum þegar Elfsborg vann Degerfors 2-0 í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Júlíus Magnússon var einnig í byrjunarliði Elfsborg.
Elfsborg náði forystu leiksins strax á þrettándu mínútu þegar Niklas Hult gaf boltann á Leo Östman sem var í dauðafæri og kláraði það vel.
Elfsborg var sterkari aðilinn í leiknum og stjórnaði honum allan tímann. Liðið átti í erfiðleikum með að skora annað mark og það getur verið virkilega hættulegt fyrir lið að vera bara með eins marks forystu.
Á 82. mínútu kom Ari Sigurpálsson inn á fyrir Elfsborg og bætti hann í sóknarleik liðsins. Á 88. mínútu fór Elfsborg í skyndisókn og fékk Ari boltann fyrir utan teig og lét vaða á markið. Matvei Igonen hafði engin svör við skoti Ara og tryggði hann Elfsborg 2-0 sigur.
Ari Sigurpalsson rullar in 2-0 för Elfsborg Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/QOjVMPOHpu pic.twitter.com/46820tzzeQ— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) August 29, 2026
Ari Sigurpalsson rullar in 2-0 för Elfsborg Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/QOjVMPOHpu pic.twitter.com/46820tzzeQ
Elfsborg náði með sigrinum að komast upp fyrir Häcken í sænsku úrvalsdeildinni. Það er að sama skapi síðasta Evrópusæti sænsku úrvalsdeildarinnar og því mikilvægt fyrir félagið að halda sér þar.