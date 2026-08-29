Geri lítið úr fyrirmyndarstarfi

Samfés, landssamtök félagsmiðstöðva og ungmennahúsa, og Fagfrí, landssamtök um fagþróun frístundaheimila, fordæma breytingar borgarstjórnar Reykjavíkur sem leiddu til tæplega níutíu uppsagna.
Fyrr í vikunni var tæplega níutíu starfsmönnum Reykjavíkurborgar sagt upp og frístundamiðstöðvar, sem sjá um utanhald frístundaheimila, margar hverjar lagðar niður.
„Uppsagnir á lykilstjórnendum með áratuga reynslu í stoðþjónustu við frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar í borginni er gríðarlegt högg fyrir stjórnendur á vettvangi og málaflokkinn í heild sinni. Ákvörðun borgarstjórnar að leggja niður frístundamiðstöðvarnar gerir lítið úr yfir 25 árum af uppbyggingu og þróun frístundastarfs sem litið hefur verið til sem fyrirmyndarstarfs um allt land, sem og erlendis,“ segir í yfirlýsingu sem birt var á Facebook-síðu Samfésar.
Samtökin segja að breytingarnar muni óhjákvæmilega færa stoðþjónustu við frístundaheimili og félagsmiðstöðvar fjær vettvangi. Stjórnendurnir muni þar með eiga erfiðara með að sækja faglegt bakland og stuðning í sínu starfi.
Samtökin lýsa því saman yfir verulegum áhyggjum af stöðu frístundaheimila og félagsmiðstöðva sem fyrsta stigs þjónustuveitenda í farsældarlögum.
„Sú einstaklingsmiðaða þjónusta sem börn og fjölskyldur fengu áður frá skóla- og frístundasviði er nú færð á Velferðarsvið. Með því lengjast allar boðleiðir fyrir fagfólk í frístundaþjónustu.“
Einnig séu mikil vonbrigði með skort á samráði við sérfræðinga á vettvangi félagsmiðstöðva, frístundaheimila og frístundamiðstöðva við breytingarnar.
„Sá hópur sem hefur treyst á örugga höfn í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum borgarinnar getur enn sótt starfið. Eftir stendur sú spurning hvort starfsfólk hafi möguleika á að sinna sama metnaðarfulla fagstarfi fyrir börnin og fjölskyldurnar í hverfunum án þess baklands sem hvarf við þessar breytingar?“ spyrja þau.
Frístundamiðstöðvarnar hafi staðið fyrir fjölbreyttum verkefnum sem hvergi sé minnst á í tillögu borgarstjórnarinnar. Þar með er starfsemi fyrir eldri ungmenni, hinsegin félagsmiðstöð Tjarnarinnar og 16+ starf Miðbergs.