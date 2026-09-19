Nú má heita Himbrimi, Aðalsól, Brian, Pá og Matteo í eiginnafn og Haf í millinafn. Ekki má heita Kamban, Heiðarr eða Hólmarr í eiginnafn.
Mannanafnanefnd hefur úrskurðað að fólk megi heita Inuk, Konni, Scarlet, Skógur, Oríana, Vex, Rae, Samíra, Drea, Himbrimi, Olavi, Brian, Amelia, Mir, Pá, Matteo, Bári og Aðalsól í eiginnafn.
Þá hefur nefndin einnig samþykkt að fólk megi bera nafnið Haf í millinafni og millinafnið Salts.
Eiginnafninu Kamban var hafnað af nefndinni og einnig nöfnunum Heiðmarr og Hólmarr í eiginnafn. Í úrskurði um nafnið Kamban er vísað til þess að nafnið sé í þjóðskrá skráð sem ættarnafn og að í lögum sé kveðið á um að rétturinn til að bera ættarnafn sé takmarkaður við niðja þeirra sem báru ættarnafn við gildistöku laganna eða á gildistíma fyrri laga um mannanöfn 1991. Samkvæmt sömu grein laganna er óheimilt að taka upp nýtt ættarnafn.
Þá er einnig fjallað um heimildir í lögum til að bera ættarnöfn sem millinöfn en þeir sem bera ættarnafn mega, til dæmis, breyta því í millinafn. Þá mega þeir sem hafa rétt til þess að bera ættarnafnið nota það sem millinafn eða hafi eitthvert alsystkini hans, foreldri, afi eða amma borið það sem eiginnafn, millinafn eða ættarnafn. Þá er einnig heimilt að taka upp ættarnafn maka sem millinafn.
Því lítur nefndin svo á að ættarnöfn séu ekki heimil sem eiginnöfn og almennt ekki sem millinöfn nema þar sem sérstök heimild er til staðar. Þá bendir nefndin á að ef þau leyfðu nafnið sem eiginnafn yrði það á skrá og öllum heimilt að nota það en ættarnöfn njóti ríkari nafnverndar en eiginnöfn og því geti þau ekki fallist á að nafnið verði notað sem eiginnafn.
Hvað varðar Hólmarr og Heiðmarr er vísað til þess í úrskurðum að það brjóti gegn almennum ritreglum að vera með tvö err í endingarlið auk þess sem það sé andstætt íslenskri hljóðþróun. Þá er vísað til þess að ekki sé hefð fyrir rithættinum og að enginn beri þessi nöfn. Því er þeim hafnað.
Þá hefur nefndin einnig fallist á föðurkenninguna Knútsdóttir en í úrskurði kemur fram að nefndinni hafi borist beiðni frá konu um að hún gæti kennt sig við föður sinn, Knut, þannig að nafn hans verði aðlagað að íslensku og kenninafn hennar verði Knútsdóttir. Nefndin samþykkti það.
Mannanafnanefnd hefur samþykkt tólf ný mannanöfn, sjö karlkyns, fjögur kvenkyns og eitt kynhlutlaust nafn. Tvö nafnanna flæktust aðeins fyrir nefndinni.
Tónlistarkonan Una Stefánsdóttir var að skruna á Íslendingabók þegar hún rakst á formóður sína í þrettánda ættlið, Skólastiku Gamalíelsdóttur, sem var uppi á sextándu öld. Una vakti athygli á nafninu á Fésbókinni og opnaði þar ormagryfju fyrir grínara landsins. Nafnið á langa sögu þó aðeins einn Íslendingur hafi borið það.
Nú má heita Sifjar og Mollý, samkvæmt nýjum úrskurðum mannanafnanefndar, en ekki Mikhael eða Danivaan.