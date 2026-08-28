Aðstoðarforstöðukona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuriti Reykjavíkurborgar sem leiddu til tæplega níutíu uppsagna. Hún spyr hvort það sé í lagi að betra Excel-skjal sé á kostnað barnanna.
„Þetta kemur eins og reiðarslag á þriðjudaginn. Þá byrjar að kvisast út að það séu stórar breytingar í vændum og að það sé verið að segja upp fólki,“ segir Sigrún Ósk Arnardóttir, aðstoðarforstöðukona frístundaheimilisins Regnbogans, í samtali við fréttastofu.
Tæplega níutíu var sagt upp hjá Reykjavíkurborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga. Umfangsmiklar breytingar voru gerðar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og taka breytingarnar gildi 1. september.
Sigrún Ósk segir ótta hafa vaknað meðal starfsfólksins um leið og fréttist af uppsögnunum.
Yfirmönnum Sigrúnar Óskar í frístundamiðstöð hverfisins var sagt upp í vikunni.
„Við missum þetta stoðkerfi sem við höfum sem voru frístundamiðstöðvarnar sem voru okkar nærstuðningur,“ segir hún.
Í skoðanagreininni segir hún að frístundamiðstöðin sé sá vettvangur þar sem starfsmennirnir koma saman með hagsmuni hverfisins í huga og deila þekkingu, reynslu og hæfileikum. Þá hafi deildarstjórarnir alltaf verið til staðar til að aðstoða við þungu eða alvarlegu málin.
„Við vinnum stór samstarfsverkefni saman, stundum á vettvangi frístundaheimilanna eða félagsmiðstöðvanna eingöngu en líka vinnum við ýmis verkefni þvert á frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar. Við deilum líka með okkur mannauði, höfum haft hjá okkur hæfileikaríkt fólk sem getur unnið sérhæfð verkefni og flakkað með þau á milli frístundaheimila og félagsmiðstöðva, svo dæmi séu tekin,“ skrifar hún.
Illa hafi verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnanna. Starfsfólkið var boðað á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit. Ekki hafi verið í boði að spyrja spurninga eða ræða málin.
Sigrún segir að enn eigi eftir að finna út úr alls kyns praktískum málum líkt og hvert eigi að senda nýja ráðningarsamninga og hver sjái um að auglýsa eftir nýju starfsfólki. Hún sjái fram á að næsti yfirmaður hennar, forstöðumaður frístundaheimilisins, þurfi að taka á sig aukna ábyrgð og þá sömuleiðis hún sjálf.
„Það verður minni viðvera hjá henni á gólfinu með börnunum og þá meira álag á mig að verkstýra,“ segir Sigrún.
Um hundrað börn eru skráð í frístundaheimilinu og er gert ráð fyrir einum starfsmanni á tólf til sextán börn. Hún segir það óskandi ef hægt væri að ráða nýja starfsmenn til að deila álaginu en það sé þó ólíklegt þar sem borgaryfirvöld boðuðu niðurskurð.
„Verkefni þessa fólks hverfa ekki, þau rúlla áfram, þeim þarf að sinna og líklega mun stór hluti þeirra falla á forstöðufólk sem þar með hefur enn minni tíma á gólfinu með börnunum og ungmennunum. Það segir mér enginn að á endanum bitni þetta ekki á börnunum og ungmennunum og þjónustan skerðist að einhverju leyti,“ skrifaði Sigrún.
Sigrún segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé fram undan í frístundastarfi borgarinnar.
„Ég hef áhyggjur af því að við munum ekki geta þjónustað krakkana okkar með sama hætti og áður. Reykjavíkurborg hefur verið leiðandi í frístundastarfi á landsvísu sem eðlilegt er enda höfuðborgin okkar,“ skrifar hún.
Þá spyr hún hvort það sé ásættanlegt að börnin tapi svo að Excel-skjalið líti betur út.