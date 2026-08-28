Deildarstjóri sem sagt var upp eftir tæplega tuttugu ára starf hjá Reykjavíkurborg óttast að verkefni hennar verði færð yfir á starfsfólk sem þegar sé störfum hlaðið. Forstöðumaður frístundamiðstöðvar segir þjónustuna geta versnað verði það raunin.
Tæplega níutíu starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp í vikunni og rúmlega þrjátíu þeirra boðið nýtt eða breytt starf. Deildarstjóri sem missti starf sitt á þriðjudag segir óvissu ríkja um hver taki við verkefnum hennar og óttast að aukið álag falli á starfsfólk sem þegar sé störfum hlaðið.
„Ég spurði hver talaði við þau, hver myndi sjá um þau, og ég gat ekki fengið svör. Ég fékk þau svör að þau myndu fá upplýsingar síðar,“ segir Þórhildur.
Starfsfólkið þegar störfum hlaðið.
„Þau eru undir miklu álagi á hverjum degi. Það eru tveir starfsmenn í hverri félagsmiðstöð og ég get ekki séð að þau geti bætt á sig fleiri verkefnum,“ segir hún.
Sameyki boðaði til félagsfundar í morgun vegna uppsagnanna. Viktor Orri Þorsteinsson forstöðumaður frístundamiðstöðvarinnar Vinaheima, sem sat fundinn tekur undir áhyggjur Þórhildar og telur hættu á að þjónustan versni ef starfsfólk þurfi að taka við verkefnum þeirra sem sagt var upp.
„Við óttumst að nú þegar faglegu deildarstjórarnir eru hættir þá falli verkefni þeirra á okkur. Það eru miklar áhyggjuraddir. Einhvers staðar þurfa þessi verkefni að lenda,“ segir hann.
Hann segir óvissuna þegar hafa haft mikil áhrif á starfsfólk.
„Starfsfólk hefur átt erfitt með að sofa síðustu nætur því það er mjög hugsi yfir stöðunni.“
Þórhildur, sem hafði gegnt starfi deildarstjóra í tæp tuttugu ár, er ósátt við hvernig staðið var að uppsögn hennar. Hún segir að henni hafi verið boðið á fund með símtali sama dag og henni var sagt upp.
„Mér finnst þetta hafa verið ómannúðlegt og óþægilegt í alla staði. Fyrirvarinn var stuttur, ég fékk ekki að vita efni fundarins og ég var ekki hvött til að taka trúnaðarmann með mér.“
Uppsögnin og aðferðin hafi haft mikil áhrif.
„Þetta er bara mjög flókið og tekur mikið á,“ segir Þórhildur að lokum.