Hákon Arnar Haraldsson var á skotskónum í gær þegar Lille gerði 2-2 jafntefli við PSG í frönsku úrvalsdeildinni í gær.
Hákon Haraldsson opnaði markareikninginn sinn í annarri umferð frönsku úrvalsdeildarinnar í gær. Þar skoraði hann glæsilegt mark gegn ríkjandi Frakklands- og Evrópumeisturunum en sjón er sögu ríkari.
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Þetta var fínasta færi en skotið hjá Hákoni var óverjandi fyrir hvaða markmann sem er. Þetta var fyrsta mark leiksins en það var svekkjandi fyrir hans menn í Lille að missa leikinn niður í jafntefli.
Mark Hákons var eina mark leiksins þangað til á 84. mínútu þegar Lille bætti við sínu öðru marki og var með tveggja marka forystu. Þá var Hákon reyndar ekki inn á vellinum þar sem hann var tekinn af velli á 80. mínútu.
Í uppbótartíma náði PSG að skora tvö mörk og jafna leikinn 2-2. Vitinha skoraði fyrra mark PSG á 91. mínútu og fyrirliði PSG, Marquinhos, innsiglaði jafnteflið á 95. mínútu.
Önnur umferð frönsku úrvalsdeildarinnar heldur áfram í dag en Lille byrjar vel með því að vinna sinn fyrsta leik og gera svo jafntefli við ríkjandi meistarana.