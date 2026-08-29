Fótbolti

Sjáðu ó­verjandi mark Hákons gegn PSG

Andri Broddason skrifar
Hákon Arnar Haraldsson skoraði glæsilegt mark gegn PSG í gærkvöldi.
Hákon Arnar Haraldsson skoraði glæsilegt mark gegn PSG í gærkvöldi. Getty/Sathire Kelpa

Hákon Arnar Haraldsson var á skotskónum í gær þegar Lille gerði 2-2 jafntefli við PSG í frönsku úrvalsdeildinni í gær.

Hákon Haraldsson opnaði markareikninginn sinn í annarri umferð frönsku úrvalsdeildarinnar í gær. Þar skoraði hann glæsilegt mark gegn ríkjandi Frakklands- og Evrópumeisturunum en sjón er sögu ríkari.

Þetta var fínasta færi en skotið hjá Hákoni var óverjandi fyrir hvaða markmann sem er. Þetta var fyrsta mark leiksins en það var svekkjandi fyrir hans menn í Lille að missa leikinn niður í jafntefli.

Mark Hákons var eina mark leiksins þangað til á 84. mínútu þegar Lille bætti við sínu öðru marki og var með tveggja marka forystu. Þá var Hákon reyndar ekki inn á vellinum þar sem hann var tekinn af velli á 80. mínútu.

Í uppbótartíma náði PSG að skora tvö mörk og jafna leikinn 2-2. Vitinha skoraði fyrra mark PSG á 91. mínútu og fyrirliði PSG, Marquinhos, innsiglaði jafnteflið á 95. mínútu.

Önnur umferð frönsku úrvalsdeildarinnar heldur áfram í dag en Lille byrjar vel með því að vinna sinn fyrsta leik og gera svo jafntefli við ríkjandi meistarana.

Franski boltinn Íslendingar erlendis

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið