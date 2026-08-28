Bayern München sigraði Stuttgart, 5-1, á Allianz Arena í upphafsleik þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld. Leikmaður Stuttgart skoraði fyrir bæði lið í leiknum.
Bayern hefur orðið þýskur meistari undanfarin tvö ár og þrettán sinnum á síðustu fjórtán árum. Stuttgart endaði í 4. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og tryggði sér þátttökurétt í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu.
Dayot Upamecano skoraði fyrsta mark leiksins, og fyrsta mark tímabilsins í þýsku úrvalsdeildinni, með skalla eftir hornspyrnu Joshuas Kimmich á 21. mínútu.
Á 52. mínútu jafnaði Josha Vagnoman metin fyrir Stuttgart. Gleði gestanna var þó skammvinn því þremur mínútum síðar kom Michael Olise heimamönnum aftur yfir eftir stungusendingu frá Kimmich.
Á 57. mínútu skoraði Vagnoman aftur en nú í vitlaust mark og Bæjarar komnir með 3-1 forystu.
Undir lokin bætti Bayern svo tveimur mörkum við. Fyrst skoraði Aleksandar Pavlovic á 82. mínútu og þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma gerði Luis Díaz fimmta mark meistaranna. Ismael Saibari, sem sló í gegn með Marokkó á HM í sumar, lagði síðustu tvö mörk Bayern upp.
Næsti leikur Bayern er gegn B-deildarliði Osnabrück í þýsku bikarkeppninni á miðvikudaginn.