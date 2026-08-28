Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson skoraði sitt fyrsta deildarmark fyrir Herthu Berlin þegar liðið sigraði Eintracht Braunschweig, 3-5, í kvöld.
Eftir að hafa verið í frystinum hluta síðasta tímabils og lánaður til Brann hefur Jón Dagur verið í stóru hlutverki hjá Herthu Berlin í upphafi þessa tímabils.
Jón Dagur var í byrjunarliði Herthu Berlin annan leikinn í röð þegar liðið sótti Braunschweig heim í þýsku B-deildinni í kvöld.
Heimamenn skoruðu fyrstu tvö mörk leiksins en Jón Dagur minnkaði muninn í 2-1 mínútu fyrir hálfleik. Þetta var fyrsta deildarmark kantmannsins fyrir Herthu Berlin og annað fyrir félagið í heildina.
Gestirnir frá höfuðborginni jöfnuðu í uppbótartíma fyrri hálfleiks og gerðu svo fyrstu þrjú mörkin í þeim seinni. Braunschweig lagaði stöðuna undir lokin en Hertha Berlin fagnaði 3-5 sigri.
Berlínarbúar hafa unnið alla þrjá leiki sína í þýsku B-deildinni og eru á toppi hennar.
Í úrvalsdeild kvenna vann Köln 1-0 sigur á Hoffenheim á heimavelli. Sandra María Jessen lék síðustu 24 mínúturnar fyrir Köln en Sædís Rún Heiðarsdóttir var ekki í leikmannahópi liðsins.
Þetta var fyrsti sigur Köln á tímabilinu en liðið tapaði fyrsta leik sínum í deildinni fyrir Frankfurt, 2-0.