Fótbolti

Jón Dagur skoraði sitt fyrsta deildar­mark fyrir Berlínarbúa

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jón Dagur Þorsteinsson er kominn úr frystinum hjá Herthu Berlin og hefur byrjað síðustu tvo leiki.
Jón Dagur Þorsteinsson er kominn úr frystinum hjá Herthu Berlin og hefur byrjað síðustu tvo leiki. getty/Andreas Gora

Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson skoraði sitt fyrsta deildarmark fyrir Herthu Berlin þegar liðið sigraði Eintracht Braunschweig, 3-5, í kvöld.

Eftir að hafa verið í frystinum hluta síðasta tímabils og lánaður til Brann hefur Jón Dagur verið í stóru hlutverki hjá Herthu Berlin í upphafi þessa tímabils.

Jón Dagur var í byrjunarliði Herthu Berlin annan leikinn í röð þegar liðið sótti Braunschweig heim í þýsku B-deildinni í kvöld.

Heimamenn skoruðu fyrstu tvö mörk leiksins en Jón Dagur minnkaði muninn í 2-1 mínútu fyrir hálfleik. Þetta var fyrsta deildarmark kantmannsins fyrir Herthu Berlin og annað fyrir félagið í heildina.

Gestirnir frá höfuðborginni jöfnuðu í uppbótartíma fyrri hálfleiks og gerðu svo fyrstu þrjú mörkin í þeim seinni. Braunschweig lagaði stöðuna undir lokin en Hertha Berlin fagnaði 3-5 sigri.

Berlínarbúar hafa unnið alla þrjá leiki sína í þýsku B-deildinni og eru á toppi hennar.

Í úrvalsdeild kvenna vann Köln 1-0 sigur á Hoffenheim á heimavelli. Sandra María Jessen lék síðustu 24 mínúturnar fyrir Köln en Sædís Rún Heiðarsdóttir var ekki í leikmannahópi liðsins.

Þetta var fyrsti sigur Köln á tímabilinu en liðið tapaði fyrsta leik sínum í deildinni fyrir Frankfurt, 2-0.

Þýski boltinn

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