Rafael Leão til Galatasaray

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Rafael Leão er farinn til tyrkneska félagsins Galatasaray. Þetta segir félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano í færslu á X-inu.
🚨🟡🔴 Galatasaray reach agreement in principle to sign Rafael Leão, here we go! 💣AC Milan to receive package in excess of €45m with add-ons and sell-on clause also included.Leão accepts after Aston Villa pushing and Gala improved terms proposal today. 🇹🇷 pic.twitter.com/ilNJW7UNIS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026
🚨🟡🔴 Galatasaray reach agreement in principle to sign Rafael Leão, here we go! 💣AC Milan to receive package in excess of €45m with add-ons and sell-on clause also included.Leão accepts after Aston Villa pushing and Gala improved terms proposal today. 🇹🇷 pic.twitter.com/ilNJW7UNIS
Forsvarsmenn Galatasaray þurfa að greiða 45 milljónir evra fyrir leikmanninn en sú upphæð gæti hækkað eftir því hvernig leikmaðurinn stendur sig.
Rafael Leão hefur verið hjá AC Milan síðan árið 2019 en þar á undan lék hann fyrir Lille í Frakklandi. Hann er uppalinn hjá Sporting Lissabon. Hann hefur verið orðaðu við Aston Villa í sumar.
Hann á að baki 49 landsleiki fyrir Portúgal og var til að mynda með þeim í sumar á HM.