Fótbolti

Rafael Leão til Galatasaray

Stefán Árni Pálsson skrifar
Rafael Leão  í leik með AC Milan. 
Rafael Leão  í leik með AC Milan.  EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Rafael Leão er farinn til tyrkneska félagsins Galatasaray. Þetta segir félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano í færslu á X-inu.

 Forsvarsmenn Galatasaray þurfa að greiða 45 milljónir evra fyrir leikmanninn en sú upphæð gæti hækkað eftir því hvernig leikmaðurinn stendur sig. 

Rafael Leão hefur verið hjá AC Milan síðan árið 2019 en þar á undan lék hann fyrir Lille í Frakklandi. Hann er uppalinn hjá Sporting Lissabon. Hann hefur verið orðaðu við Aston Villa í sumar. 

Hann á að baki 49 landsleiki fyrir Portúgal og var til að mynda með þeim í sumar á HM.

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