Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
Fram
KA
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 30. ágúst 2026
10 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
Fram
KA
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Reyndi að nappa treyju Isaks af börnum
Enski boltinn
Bruno bjó til sýningu á Old Trafford
Enski boltinn
Chelsea - Brighton 4-3 | Dramatískur markaleikur á brúnni
Enski boltinn
Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson
Enski boltinn
Vann í Viltu vinna milljón og fær nú að mæta Man. Utd
Fótbolti
Emin sigraði með rothöggi og er enn taplaus
Sport
Hrækti á vítapunktinn og víti ÍBV fór forgörðum
Íslenski boltinn
Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás
Enski boltinn
Uppgjörið: Valur - FH 2-2 | Lillý Rut tryggði Val dramatískt stig og gerði FH skráveifu
Íslenski boltinn
Fram - KA | Vinnur Fram þriðja leikinn í röð?
Íslenski boltinn
Fleiri fréttir
Fram - KA | Vinnur Fram þriðja leikinn í röð?
FH - Keflavík | FH getur bætt stöðu sína í deildinni
Ásdís Karen að fara til AIK
Uppgjörið: Valur - FH 2-2 | Lillý Rut tryggði Val dramatískt stig og gerði FH skráveifu
Sjáðu mörkin í rosalegum endurkomusigri Fram
„Ætla að taka frí langt fram á vetur“
Hrækti á vítapunktinn og víti ÍBV fór forgörðum
„Óboðleg frammistaða í fyrri hálfleik“
„Draumurinn er að sjálfsögðu að ná Evrópusæti“
Uppgjör: ÍBV - Þór 0-1 | Þór lyfti sér upp úr fallsvæðinu
„Arna Sif spilaði eins og þrír leikmenn“
Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið
Völsungur á lífi eftir ótrúlegt mark
Þróttur - Þór/KA 0-0 | Markalaust í Laugardalnum
Grótta í Bestu deild kvenna í fyrsta sinn
Afturelding tryggði sig í Bestu deildina með frábærum sigri
Uppgjörið: Víkingur - Grindavík/Njarðvík 3-0 | Annar sigur Víkings spyrnti liðinu frá botninum
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Systurnar báðar með tvö mörk á Ásvöllum og KR upp í annað sætið
Fylkir kláraði Gróttu undir lokin og Aron Snær með þrennu fyrir Þrótt
Ræddu innkomu Eiðs Smára: „Mér finnst stórfurðulegt að Hallgrímur sé enn þá þarna“
Tókust á í beinni um atvikið umdeilda upp á Skaga
Ætlar að rústa markametinu og skora 30 mörk
Létu leikmenn og stjórn Stjörnunnar heyra það: „Skandall, fáránlegt og ljótt“
Sjáðu sjö marka veisluna í sigri Fram Kópavogi í gær
Kom inn á fyrir KR aðeins 14 ára
„Maður var aldrei alveg rólegur“
Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-4 | Fram kláraði dæmið í fyrri hálfleik
Ágúst Orri mættur í hollensku úrvalsdeildina
Sjá meira
Mest lesið
Reyndi að nappa treyju Isaks af börnum
Enski boltinn
Bruno bjó til sýningu á Old Trafford
Enski boltinn
Chelsea - Brighton 4-3 | Dramatískur markaleikur á brúnni
Enski boltinn
Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson
Enski boltinn
Vann í Viltu vinna milljón og fær nú að mæta Man. Utd
Fótbolti
Emin sigraði með rothöggi og er enn taplaus
Sport
Hrækti á vítapunktinn og víti ÍBV fór forgörðum
Íslenski boltinn
Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás
Enski boltinn
Uppgjörið: Valur - FH 2-2 | Lillý Rut tryggði Val dramatískt stig og gerði FH skráveifu
Íslenski boltinn
Fram - KA | Vinnur Fram þriðja leikinn í röð?
Íslenski boltinn
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild karla
FH
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
Fram
KA
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar