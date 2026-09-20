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Bónus karla
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Olís karla
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Fótbolti
Í beinni
Bein útsending:
Bakgarðshlaupið
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Fulham
Manchester Utd
Fótbolti - La Liga
Atlético Madrid
Real Madrid
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