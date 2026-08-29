Fiorentina, lið Alberts Guðmundssonar, hefur nú tapað fyrstu tveimur leikjum sínum á nýrri leiktíð í ítölsku A-deildinni, fengið á sig sjö mörk og ekki skorað eitt einasta. Liðið tapaði fyrir nýliðum í dag.
Fiorentina fékk nýliða Frosinone í heimsókn í dag og var nálægt því að komast yfir snemma þegar Albert skoraði. Markið var hins vegar dæmt af Íslendingnum vegna rangstöðu, eins og hann virtist reyndar gruna allan tímann.
Á 26. mínútu skoraði Antonio Raimondo hins vegar framhjá David de Gea og kom gestunum yfir. Fiorentina átti tvær tilraunir í marksúlur gestanna en Gabriele Bracaglia bætti við marki skömmu síðar og Raimondo skoraði svo seinna mark sitt í seinni hálfleik, í 3-0 sigri Frosinone.
Áður hafði Fiorentina tapað 4-0 á útivelli gegn Roma í fyrsta leik og byrjun tímabilsins því algjör martröð fyrir Albert og félaga en þeir eiga heimaleik við Torino um næstu helgi og fá þar tækifæri til að koma sér í gang.