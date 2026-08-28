Fjöldi Íslendinga spilar í Sambandsdeild Evrópu í vetur og sumir þeirra koma til með að mætast en þetta varð ljóst eftir að dregið var um leikjaniðurröðun í deildinni í dag.
Alls spila 36 lið í Sambandsdeildinni en ekkert íslenskt lið verður með að þessu sinni, eftir tap Víkinga gegn bosníska liðinu Borac Banja Luka í umspili í gær. Borac drógst gegn liðum á borð við Atalanta og Panathinaikos.
FC Kaupmannahöfn, með Viktor Bjarka Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson innanborðs, var í efsta styrkleikaflokki og mætir meðal annars Braga frá Portúgal og Rauðu stjörnunni frá Serbíu.
Midtjylland, lið Elíasar Rafns Ólafssonar, fékk hollenska stórveldið Ajax og Pafos frá Kýpur úr efstu styrkleikaflokkunum.
Panathinaikos, lið Sverris Inga Ingasonar, er einnig í keppninni en Sverrir sleit krossband í hné í sumar og verður því ekki með liðinu í vetur. Panathinaikos fékk meðal annars leik við enska liðið Brighton sem einnig var í 2. styrkleikaflokki.
Twente, lið Kristians Nökkva Hlynssonar mætir meðal annars AGF Aarhus sem er með þá Mikael Anderson og Tómas Óla Kristjánsson í sínum röðum.
Hearts, lið Tómasar Bents Magnússonar, fær til að mynda Monaco í heimsókn til Skotlands, sem og Víkingsbanana í Borac og danska liðið Nordsjælland.
Brann, sem nú hefur fengið Kjartan Má Kjartansson og er einnig með Kristal Mána Ingason, Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atla Magnússon í sínum röðum, mætir AGF líkt og Kristian og félagar í Twente gera.
Mikael Anderson og Tómas Óli Kristjánsson eru sem fyrr segir með danska meistaraliðinu AGF Aarhus og mæta tveimur Íslendingaliðum en einnig Braga og Gent auk Inter Escaldes sem verður fyrsta liðið frá Andorra til að spila í keppninni.