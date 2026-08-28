Hverjar eru uppáhaldstreyjur Arnórs Ingva Traustasonar og Arons Sigurðarsonar? Þeir munu líkt og aðrir leikmenn og dómarar í Bestu deildum karla og kvenna ganga inn á völlinn í næsta leik í sinni uppáhaldstreyju, til að sýna börnum með krabbamein stuðning.
Treyjudagurinn verður haldinn í fyrsta skipti á Íslandi næsta föstudag. Börn með krabbamein standa að deginum og er markmiðið að einstaklingar og hópar klæðist sinni uppáhalds treyju og sýni þannig börnum með krabbamein stuðning. Dagurinn hefur verið haldinn í Danmörku, Svíþjóð og Noregi um árabil.
KSÍ og ÍTF hafa staðið þétt við bakið á börnum með krabbamein, við undirbúning dagsins. Í öllum leikjum í Bestu deildum karla og kvenna dagana 28. ágúst - 1. september munu leikmenn og dómarar ganga inn á völlinn í sinni uppáhalds treyju til að vekja athygli á verkefninu.
Besta deildin hefur sent frá sér myndband þar sem KR-ingarnir Aron Sigurðarsson og Arnór Ingva Traustason opinbera hvaða treyja er þeirra uppáhalds og þeir hyggjast klæðast, en KR mætir Víkingi í sannkölluðum risaleik þriðjudaginn 1. september.
Hægt er að lesa nánar um verkefnið á Treyjudagur.is en stuðningsmenn eru eindregið hvattir til þess að mæta snemma á leikina um helgina vegna verkefnisins.
Leikir í 21. umferð Bestu deildar karla:
Laugardagur 29. ágúst:
Sunnudagur 30. ágúst:
Mánudagur 31. ágúst:
Þriðjudagur 1. september:
Leikir í 17. umferð Bestu deildar kvenna: