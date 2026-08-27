Elías Rafn Ólafsson og félagar hans í Midtjylland eru komnir í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir stórsigur á Rijeka í Króatíu í kvöld.
Midtjylland vann leikinn 4-1 og einvígið því samanlagt 6-1, en danska liðið hafði unnið fyrri leikinn 2-0 á heimavelli.
Elías stóð í marki Midtjylland allan leikinn og fékk því tækifæri til að upplifa enn eitt Evrópukvöldið með danska liðinu. Hann þurfti að sækja boltann úr netinu snemma leiks þegar Daniel Adu-Adjei kom Rijeka yfir á fjórðu mínútu.
Markið virtist þó ekki slá Midtjylland út af laginu. Stanley Iheanacho jafnaði metin á 17. mínútu og gestirnir tóku svo öll völd í síðari hálfleik.
Darío Osorio kom Midtjylland yfir á 51. mínútu áður en Magnus Jensen bætti þriðja markinu við fimm mínútum síðar. Gue-sung Cho innsiglaði svo stórsigurinn með fjórða markinu á 78. mínútu.
Midtjylland er þar með komið áfram í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar eftir sannfærandi frammistöðu í einvíginu gegn Rijeka.