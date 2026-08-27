Kristall Máni Ingason skoraði fyrir Brann gegn PAOK í seinni leik liðanna í umspili Sambandsdeildar Evrópu í kvöld. Brann vann leikinn 3-2.
Brann komst í 2-0 forystu á heimavelli þar sem Noah Holm kom norska liðinu yfir undir lok fyrri hálfleiks. Kristall Máni bætti síðan við öðru marki Brann snemma í síðari hálfleik og kom heimamönnum í afar góða stöðu. Markið kom á 56. mínútu eftir undirbúning frá Kristian Eriksen.
PAOK gafst þó ekki upp og jafnaði metin með tveimur mörkum á skömmum tíma en lengra komust þeir ekki og sigurmark heimamanna kom undir lok leiksins þegar Niklas Castro skoraði úr vítaspyrnu.
Eggert Aron Guðmundsson var einnig í byrjunarliði Brann en Kjartan Már Kjartansson var á meðal varamanna. Liðið hafði gert 1-1 jafntefli gegn PAOK í fyrri leiknum í Grikklandi en þeir norsku eru komnir áfram í Sambandsdeildina.
Á sama tíma var annar Íslendingur í eldlínunni í Evrópukeppninni. Viktor Daðason kom inn á fyrir FC Kaupmannahöfn gegn Inter Turku á 81. mínútu og lék þar með síðustu mínútur leiksins.
Kaupmannahöfn hafði þá náð 3-1 forystu eftir mörk Gabriel Pereira, Mads Emil Madsen og William Clem, en Jasse Tuominen hafði minnkað muninn fyrir finnska liðið. FCK komst því þægilega áfram í Sambandsdeildina en leikurinn fór að lokum 4-1. Fyrri leikurinn fór 0-0.