Makrílvertíðin stendur nú sem hæst og má búast við hún geti þetta sumarið skilað fimmtán til átján milljarða króna gjaldeyristekjum, þrátt fyrir verulega skertan kvóta. Á Langanesi eru menn stoltir af framlagi sínu til þjóðarbúsins.
Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá Sigurð VE, skip Ísfélagsins, koma inn til Þórshafnar eftir þrjátíu tíma siglingu úr Síldarsmugunni. Aflinn fékkst norðvestur af Álasundi, þétt við lögsögumörk Noregs. Í lestum skipsins eru 870 tonn af makríl, afli sem fer allur til vinnslu í húsum Ísfélagsins.
„Og ef makríllinn er góður, og ef við getum unnið hann í dýrustu pakkningar, þá mun þessi farmur skila í útflutningsverðmæti einhvers staðar svona 400-450 milljónum króna,“ segir Siggeir Stefánsson, framleiðslustjóri Ísfélagsins á Þórshöfn.
Byrjað er á því að meta gæði makrílsins. Niðurstaðan er sú að hann líti mjög vel út og sé vel hæfur til manneldis.
„Við vinnum allt saman mestmegnis í manneldi en eitthvað í bræðslu.“
Makríllinn rennur í gegnum tæknivædda uppsjávarvinnsluna sem flakar hann niður.
Hér í sjónvarpsfrétt Sýnar spyrjum við: Afhverju borða Íslendingar ekki makríl?
„Mjög góð spurning. Þetta er virkilega góður fiskur. Það er hægt að gera margt úr honum en þetta er einhvern veginn ekki hefðin okkar. Mjög góður. Það er sem sagt smá silungsbragð af honum,“ segir Siggeir.
Vegna kvótaskerðingar, bæði vegna minni veiðiráðgjafar og nýlegs makrílsamnings, er kvóti íslenskra skipa í ár einungis þriðjungur af því sem var í fyrra og fjórðungur af því sem var árin þar á undan.
„Og þetta er ekkert smámikið tap, miðað við árið í fyrra, fyrir okkar starfsmenn. Þetta telur í milljónum fyrir þá í lægri launum. Þetta minnkar tekjur hjá hafnarsjóði, sveitarfélagi, áhöfnum skipanna, fyrirtækinu og auðvitað þjóðarbúinu líka.“
Ný risastór frystigeymsla, sem tekin var í notkun á Þórshöfn í fyrrasumar, hjálpar þó til að hámarka verðmætin.
„Við þurfum ekkert að ákveða núna hvort við seljum á Austur-Evrópu eða Kanada til dæmis, geymum hér og getum þá ákveðið það seinna og svo sent það.“
Bara frystigeymslan var tveggja milljarða króna fjárfesting en Ísfélagið hefur staðið fyrir mikilli uppbyggingu á þeim nítján árum sem liðin eru frá því það keypti Hraðfrystistöð Þórshafnar.
„Síðan hefur Ísfélagið fjárfest hér í bæði frystihúsi og bræðslu fyrir meira en tíu milljarða.“
Og hér eru menn stoltir af framlagi sínu til þjóðarbúsins.
„Síðustu tuttugu árin þá hugsa ég að útflutningsverðmæti frá Þórshöfn sé um og yfir 150 milljarðar,“ segir framleiðslustjóri Ísfélagsins á Þórshöfn.
Hagsmunasamtök sjávarútvegsfyrirtækja finna samkomulagi um makrílveiðar sem íslensk stjórnvöld skrifuðu undir í morgun flest til foráttu. Þau saka utanríkisráðherra um að fórnar hagsmunum Íslands og færa grannþjóðum veruleg íslensk verðmæti „að ósekju“.
Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir að prinsippum sem Íslendingar hafi alla tíð staðið fyrir hafi verið fórnað með samningi um makrílveiðar, sem íslensk stjórnvöld skrifuðu undir í morgun. Þá spyr hann hvort þingsköpum hafi verið kippt úr sambandi við gerð samningsins, þar sem fjárlaganefnd hafi ekkert veður fengið af honum fyrr en í morgun.
Guðmundur Kristjánsson forstjóri Brims segir veiðirétt íslensks sjávarútvegs á makríl samkvæmt nýju samkomulagi ekki langt frá vonum sínum. Viðbúið hafi verið að 16,5 prósent hlutur Íslands af heildarmakrílkvótanum væri ekki raunhæfur.