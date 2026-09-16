Innlent

Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi

Eiður Þór Árnason skrifar
Ljósmyndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Ljósmyndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í dag vegna þjófnaðar í matvöruverslun þar sem tilkynnt var að einstaklingur hefði ógnað starfsfólki með hníf og komist undan. Sá var handtekinn stuttu síðar skammt frá vettvangi og er málið sagt í rannsókn.

Umrædd lögreglustöð sinnir Kópavogi og Breiðholti í Reykjavík. Einnig var tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi sem hafði komið á ölhús og verið ógnandi með hníf. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangaklefa þar til hann verður skýrsluhæfur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu en málið kom á borð lögreglustöðvar sem sinnir Seltjarnarnesi og Miðborg, Vesturbæ, Hlíðum, Laugardal og Háleiti í Reykjavík.

Einnig var óskað eftir aðstoð vegna þjófnaðar úr annarri matvöruverslun og var vettvangsskýrsla rituð á vettvangi.

Ók á einstakling á rafhlaupahjóli

Laganna verðir höfðu sömuleiðis afskipti af einstaklingi sem grunaður er um sölu og dreifingu fíkniefna og læknalyfja, vopnalagabrot, peningaþvætti og fleira, að sögn lögreglu.

Í ótengdu máli hafi verið óskað eftir aðstoð vegna umferðarslyss þar sem ökumaður bifreiðar ók á einstakling á rafhlaupahjóli. Einn var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl með minni háttar áverka.

Þá aðhafðist lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tvívegis í dag vegna vinnuslysa. Í báðum tilvikum voru tjónþolar fluttir á sjúkrahús með sjúkrabílum til frekari skoðunar með minniháttar áverka, að því er fram kemur í tilkynningu.

Öll málin og fleiri voru skráð frá klukkan 5 í morgun til 17 í dag. Þrír eru sagðir vistaðir í fangageymslu lögreglu.

Lögreglumál

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