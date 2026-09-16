Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Eiður Þór Árnason skrifar 16. september 2026 18:02 Ljósmyndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Ívar Fannar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í dag vegna þjófnaðar í matvöruverslun þar sem tilkynnt var að einstaklingur hefði ógnað starfsfólki með hníf og komist undan. Sá var handtekinn stuttu síðar skammt frá vettvangi og er málið sagt í rannsókn. Umrædd lögreglustöð sinnir Kópavogi og Breiðholti í Reykjavík. Einnig var tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi sem hafði komið á ölhús og verið ógnandi með hníf. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangaklefa þar til hann verður skýrsluhæfur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu en málið kom á borð lögreglustöðvar sem sinnir Seltjarnarnesi og Miðborg, Vesturbæ, Hlíðum, Laugardal og Háleiti í Reykjavík. Einnig var óskað eftir aðstoð vegna þjófnaðar úr annarri matvöruverslun og var vettvangsskýrsla rituð á vettvangi. Ók á einstakling á rafhlaupahjóli Laganna verðir höfðu sömuleiðis afskipti af einstaklingi sem grunaður er um sölu og dreifingu fíkniefna og læknalyfja, vopnalagabrot, peningaþvætti og fleira, að sögn lögreglu. Í ótengdu máli hafi verið óskað eftir aðstoð vegna umferðarslyss þar sem ökumaður bifreiðar ók á einstakling á rafhlaupahjóli. Einn var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl með minni háttar áverka. Þá aðhafðist lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tvívegis í dag vegna vinnuslysa. Í báðum tilvikum voru tjónþolar fluttir á sjúkrahús með sjúkrabílum til frekari skoðunar með minniháttar áverka, að því er fram kemur í tilkynningu. Öll málin og fleiri voru skráð frá klukkan 5 í morgun til 17 í dag. Þrír eru sagðir vistaðir í fangageymslu lögreglu. Lögreglumál Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Fleiri fréttir Tvö hnífamál í dag Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Sjá meira