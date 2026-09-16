Innlent

Grunaður barnaníðingur gengur laus

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Landsréttur felldi gæsluvarðhaldsúrskurðinn úr gildi.
Landsréttur felldi gæsluvarðhaldsúrskurðinn úr gildi. Vísir/Viktor Freyr

Landsréttur felldi úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms um að grunaður barnaníðingur þyrfti að sæta gæsluvarðahaldi. Hann gengur því frjáls.

Maðurinn var fyrst handtekinn þann 7. september og var hann sakaður um kynmök við barn undir fimmtán ára aldri og nauðgun. Brotið getur varðað allt að sextán ára fangelsisvist.

Hann hefur farið í nokkrar skýrslutökur og játað að hafa í nokkur skipti haft samræði og önnur kynferðismök við brotaþola. Það átti fyrst að hafa átt sér stað um páskana 2026 og verið alls um tíu skipti.

Að lokinni skýrslutöku var maðurinn látinn laus en tveimur dögum síðar fór lögreglan fram á það að hann myndi sæta gæsluvarðahaldi til 7. október 2026. Héraðsdómur Norðurlands eystra féllst á gæsluvarðhaldið á þeim forsendum að sterkur grunur væri á alvarlegu kynferðisbroti gegn barni og væri það með tilliti til almannahagsmuna.

Fyrir dómi gaf brotaþoli skýrslu með aðstoð sérhæfðra starfsmanna Barnahúss. Hún lýsti því að hún og sakborningurinn hefðu um sex til átta sinnum stundað kynmök. Ekki kemur fram í dómnum hver aldur stúlkunnar og mannsins er en mat dómarinn svo að þroskamunurinn væri það mikill að sakborningi væri ljóst eða hefði átt að vera ljóst að hún gæti ekki veitt samþykki.

Fulltrúi Barnaverndarnefndar sagði einnig fyrir dómnum að það væri erfitt að halda brotaþola og sakborninginum aðskildum en hún vildi eiga í samskiptum við hann. Það kom fram að hann hefði ekki átt í neinum samskiptum við hana eftir að rannsókn hófst.

Gæsluvarðhaldsúrskurðinum var síðan áfrýjað til Landsréttar sem taldi að ekki hefði verið sýnt nægilega fram á að það væri í þágu almannahagsmuna að maðurinn væri í haldi. Maðurinn gekk því laus þegar úrskurðurinn var felldur úr gildi 14. september.

Dómsmál

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