Grunaður barnaníðingur gengur laus Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. september 2026 22:12 Landsréttur felldi gæsluvarðhaldsúrskurðinn úr gildi. Vísir/Viktor Freyr Landsréttur felldi úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms um að grunaður barnaníðingur þyrfti að sæta gæsluvarðahaldi. Hann gengur því frjáls. Maðurinn var fyrst handtekinn þann 7. september og var hann sakaður um kynmök við barn undir fimmtán ára aldri og nauðgun. Brotið getur varðað allt að sextán ára fangelsisvist. Hann hefur farið í nokkrar skýrslutökur og játað að hafa í nokkur skipti haft samræði og önnur kynferðismök við brotaþola. Það átti fyrst að hafa átt sér stað um páskana 2026 og verið alls um tíu skipti. Að lokinni skýrslutöku var maðurinn látinn laus en tveimur dögum síðar fór lögreglan fram á það að hann myndi sæta gæsluvarðahaldi til 7. október 2026. Héraðsdómur Norðurlands eystra féllst á gæsluvarðhaldið á þeim forsendum að sterkur grunur væri á alvarlegu kynferðisbroti gegn barni og væri það með tilliti til almannahagsmuna. Fyrir dómi gaf brotaþoli skýrslu með aðstoð sérhæfðra starfsmanna Barnahúss. Hún lýsti því að hún og sakborningurinn hefðu um sex til átta sinnum stundað kynmök. Ekki kemur fram í dómnum hver aldur stúlkunnar og mannsins er en mat dómarinn svo að þroskamunurinn væri það mikill að sakborningi væri ljóst eða hefði átt að vera ljóst að hún gæti ekki veitt samþykki. Fulltrúi Barnaverndarnefndar sagði einnig fyrir dómnum að það væri erfitt að halda brotaþola og sakborninginum aðskildum en hún vildi eiga í samskiptum við hann. Það kom fram að hann hefði ekki átt í neinum samskiptum við hana eftir að rannsókn hófst. Gæsluvarðhaldsúrskurðinum var síðan áfrýjað til Landsréttar sem taldi að ekki hefði verið sýnt nægilega fram á að það væri í þágu almannahagsmuna að maðurinn væri í haldi. Maðurinn gekk því laus þegar úrskurðurinn var felldur úr gildi 14. september. Dómsmál Mest lesið Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fleiri fréttir Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sjá meira