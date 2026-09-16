Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Kjartan Kjartansson skrifar 16. september 2026 13:15 Ísteka fékk leyfi fyrir blóðmerahaldi ekki endurnýjað eftir að slík starfsemi var færð undir regluverk um vernd dýra sem notuð eru í tilraunaskyni fyrir þremur árum. Það var gert eftir athugasemdir EFTA-dómstólsins. Vísir/Vilhelm EFTA-dómstóllinn hefur sent Héraðsdómi Suðurlands ráð um að túlka skuli blóðtöku úr fylfullum hryssum sem tilraun á dýrum. Blóðtakan falli því undir Evróputilskipun en á grundvelli hennar var fyrirtæki neitað um leyfi til blóðmerahalds. Fyrirtækið Ísteka stefndi íslenska ríkinu eftir að Matvælastofnun synjaði því um leyfi til blóðmerahalds í vor. Stofnunin taldi starfsemina ekki uppfylla skilyrði reglugerðar um vernd dýra sem væru notuð í vísindaskyni. Héraðsdómur Suðurlands óskaði eftir ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólnum um hvernig rétt væri að túlka ákvæði reglugerðarinnar í samhengi við blóðtöku úr fylfullum hryssum til þess að framleiða svonefndan kynhómanavaka úr blóðvökva hestanna. Vildi dómurinn vita hvort blóðtakan teldist tilraun á dýrum í skilningi reglugerðarinnar og þá hvort að önnur ákvæði hennar undanskildi blóðsöfnunarstarfsemi sem stunduð væri á Íslandi. EFTA-dómstólinn gaf út álit sitt í dag. Hann telur blóðmerahaldið á Íslandi tilraun á dýrum og ekki beri að túlka reglugerðina þannig að hún undanskilji blóðtökuna í máli Ísteka gegn Matvælastofnun og íslenska ríkinu frá reglugerðinni. Valdi hvorki sársauka, þjáningu, hræðslu né varanlegum skaða Ísteka færði meðal annars þau rök fyrir því að blóðtakan félli ekki undir reglugerðina um notkun dýra í tilraunaskyni að starfsemin væri ekki líklega til þess að valda „sársauka, þjáningu, hræðslu eða varanlegum skaða“ sem jafnaðist á eða væri meiri en við nálarstungu í samræmi við góðar starfsvenjur í dýralækningum. Dómstóllinn taldi blóðtökuna ekki falla undir aðferðir sem tengdust viðurkenndu dýrahaldi, ólíkt blóðgjöfum hrossa í dýralækningaskyni. Blóðtakan sjálf veitti velferð hrossa, dýranna sjálfra eða annarra nálægra dýra mesta forgang. Blóðmerahald Hestar Landbúnaður Stjórnsýsla Dómsmál EFTA Matvælastofnun Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Erlent Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Erlent Fleiri fréttir Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Sjá meira