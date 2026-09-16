Innlent

Blóð­taka úr hryssum telst til­raun á dýrum

Kjartan Kjartansson skrifar
Ísteka fékk leyfi fyrir blóðmerahaldi ekki endurnýjað eftir að slík starfsemi var færð undir regluverk um vernd dýra sem notuð eru í tilraunaskyni fyrir þremur árum. Það var gert eftir athugasemdir EFTA-dómstólsins.
Ísteka fékk leyfi fyrir blóðmerahaldi ekki endurnýjað eftir að slík starfsemi var færð undir regluverk um vernd dýra sem notuð eru í tilraunaskyni fyrir þremur árum. Það var gert eftir athugasemdir EFTA-dómstólsins. Vísir/Vilhelm

EFTA-dómstóllinn hefur sent Héraðsdómi Suðurlands ráð um að túlka skuli blóðtöku úr fylfullum hryssum sem tilraun á dýrum. Blóðtakan falli því undir Evróputilskipun en á grundvelli hennar var fyrirtæki neitað um leyfi til blóðmerahalds.

Fyrirtækið Ísteka stefndi íslenska ríkinu eftir að Matvælastofnun synjaði því um leyfi til blóðmerahalds í vor. Stofnunin taldi starfsemina ekki uppfylla skilyrði reglugerðar um vernd dýra sem væru notuð í vísindaskyni.

Héraðsdómur Suðurlands óskaði eftir ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólnum um hvernig rétt væri að túlka ákvæði reglugerðarinnar í samhengi við blóðtöku úr fylfullum hryssum til þess að framleiða svonefndan kynhómanavaka úr blóðvökva hestanna.

Vildi dómurinn vita hvort blóðtakan teldist tilraun á dýrum í skilningi reglugerðarinnar og þá hvort að önnur ákvæði hennar undanskildi blóðsöfnunarstarfsemi sem stunduð væri á Íslandi.

EFTA-dómstólinn gaf út álit sitt í dag. Hann telur blóðmerahaldið á Íslandi tilraun á dýrum og ekki beri að túlka reglugerðina þannig að hún undanskilji blóðtökuna í máli Ísteka gegn Matvælastofnun og íslenska ríkinu frá reglugerðinni.

Valdi hvorki sársauka, þjáningu, hræðslu né varanlegum skaða

Ísteka færði meðal annars þau rök fyrir því að blóðtakan félli ekki undir reglugerðina um notkun dýra í tilraunaskyni að starfsemin væri ekki líklega til þess að valda „sársauka, þjáningu, hræðslu eða varanlegum skaða“ sem jafnaðist á eða væri meiri en við nálarstungu í samræmi við góðar starfsvenjur í dýralækningum.

Dómstóllinn taldi blóðtökuna ekki falla undir aðferðir sem tengdust viðurkenndu dýrahaldi, ólíkt blóðgjöfum hrossa í dýralækningaskyni. Blóðtakan sjálf veitti velferð hrossa, dýranna sjálfra eða annarra nálægra dýra mesta forgang.

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