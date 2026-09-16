Skannbíll Bílastæðasjóðs Reykjavíkur á töluverðan þátt í að tekjur sjóðsins fóru 258 milljónum króna fram úr áætlun á fyrri helmingi ársins, að sögn deildarstjóra hans. Hann segir tæknina einnig gera sjóðnum kleift að sinna eftirliti með færra starfsfólki en áætlað var.
Matthías Bernhöj Daðason, deildarstjóri Bílastæðasjóðs, segir gott aðhald í rekstrinum. Ekki hafi verið ráðið í öll þau störf sem gert var ráð fyrir og tækniframfarir hafi hjálpað til við að halda kostnaði niðri.
Samkvæmt árshlutauppgjöri umhverfis- og skipulagssviðs var launakostnaður Bílastæðasjóðs 32 milljónum króna undir áætlun. Þegar gjöld höfðu verið dregin frá tekjum stóðu tæpar 745 milljónir eftir, um 292 milljónum meira en áætlað var.
Skannbíllinn er eftirlitsbíll með myndavélabúnaði á þakinu. Myndavélarnar lesa bílnúmer svo hægt sé að kanna hvort greitt hafi verið fyrir stæði. Borgin kynnti þessa breytingu á eftirlitinu í apríl í fyrra.
Matthías segir bílinn hafa gert eftirlitið betra og aukið tekjur. Hann auðveldi starfsfólki að sinna stærra svæði.
Myndavélarnar hafi þó ekki leyst stöðuverði af hólmi. Fleiri þeirra vinni nú á skrifstofu við að fara yfir myndirnar sem bíllinn tekur og ákveða hvort eigendur bíla eigi að greiða vegna brota.
Tæknin geti ekki sjálf tekið tillit til allra reglna og aðstæðna. Enn þurfi fólk að meta hvert tilvik, þótt bíllinn einfaldi vinnuna.
Matthías segir einnig að tekjur Bílastæðasjóðs hafi oft verið vanáætlaðar undanfarin ár. Borgin hafi þannig reiknað með minni tekjum en síðan hafi komið inn.
Hann segir tekjur af því að fólk greiði fyrir stæði hafa staðist áætlun.
Erfiðara sé að spá fyrir um hversu margir brjóti reglurnar og þurfi að greiða vegna þess.
Hærri tekjur hafi ekki orðið tilefni til að auka útgjöld umfram það sem gert var ráð fyrir. Sjóðurinn hafi áfram gætt aðhalds í rekstrinum.
Matthías segir ekki áformað að fjölga sams konar skannbílum. Svæðið þar sem greiða þarf fyrir bílastæði sé lítið á alþjóðlegan mælikvarða og erlendir sérfræðingar mæli ekki með fleiri bílum til að sinna því.
Hann sér þó möguleika á að nýta myndavélatæknina með öðrum hætti, meðal annars við eftirlit með stöðubrotum í úthverfum borgarinnar. Stöðubrot er þegar bíll er stöðvaður eða honum lagt þar sem það er bannað, til dæmis á gangstétt eða fyrir innkeyrslu. Það er annað en að greiða ekki fyrir stæði, sem leiðir til þess sem almennt er kallað stöðumælasekt.
Gangandi stöðuverðir sinni slíku eftirliti nú. Matthías nefnir sem möguleika að nota annars konar bíl með myndavélum í úthverfunum og að tæknin gæti síðar nýst við eftirlit í öðrum sveitarfélögum.