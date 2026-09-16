Íbúar í efri byggðum Kópavogs lýsa yfir áhyggjum af óútskýrðu drónaflugi yfir bænum á kvöldin. Þeir óttast að dróninn sé nýttur til myndatöku þar sem honum sé flogið nálægt fjölbýlishúsum.
Rætt er um drónaflugið í íbúahópi Linda-, Sala-, Kóra-, Þinga- og Vatnsendahverfis á Facebook. Ingveldur Gröndal íbúi birtir þar mynd af drónanum um níuleytið í gærkvöldi. Hún segist hafa séð hann fyrir framan glugga fjölbýlishúss og hún stórefast um að verið sé að mynda sólsetur eða annað eðlilegt.
„Ég var að koma heim í gærkvöldi og tek þá eftir því að hann er alveg upp við gluggann við blokkina við hliðina. Það var umræða um þetta í vor líka, að hann hafi sést víða í Lindahverfi,“ segir Ingveldur í samtali við Vísi. Hún segir sömu umræðu hafa borið á góma meðal íbúa þegar sést hafi til drónans í apríl síðastliðnum. Málið veki eðli málsins samkvæmt upp upp meðal íbúa enda um fjölskyldu- og barnahverfi að ræða.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hefur málið ekki ratað inn á borð hennar. Um flug í grennd við íbúðarhúsnæði eða þar sem fólk dvelur gilda reglur um vernd eignarréttar, friðhelgi einkalífs og persónuvernd. Árið 2024 var reglum um drónaflug breytt og öllum drónaflugmönnum gert að skrá sig á þar til gerðri vefsíðu.