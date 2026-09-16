Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sunna Sæmundsdóttir skrifar 16. september 2026 13:49 Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Vísir/Vilhelm Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segist enn þeirrar skoðunar að brottfararmiðstöð fyrir útlendinga eigi að vera sem næst flugvallarsvæðinu. Margir séu þeirrar skoðunar að húsnæðið sem stefnt er að því að hýsi úrrræðið sé of nærri íbúabyggð. Gangi samningaviðræður eftir verður brottfarastöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Svæðið gengur undir nafninu Tæknivellir og er iðnaðarhverfi á Ásbrú. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segist lítið geta tjáð sig um staðsetninguna þar sem útfærslan liggi ekki endanlega fyrir. Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemina og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls fjórtán tilboð frá þrettán aðilum. Vilhjálmur segist ekki hafa komið að því að meta fýsileika valkostanna en bendir á að bæjarstjórn hafi komið þeim skilaboðum á framfæri að úrræðið ætti að vera fjarri íbúabyggð. Í auglýsingu Framkvæmdasýslunnar kom einmitt fram að húsnæðið ætti ekki að vera nærri íbúabyggð en auk þess var gerð krafa um það gæti hýst allt að þrjátíu manns. Þá ætti að vera til staðar afgirt útisvæði eða að möguleiki væri á að útbúa slíkt svæði Eigi að vera sem næst flugstöðinni Vilhjálmur hefur viðrað þá skoðun að úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins. „Það er ennþá okkar skoðun að við viljum að öll opin úrræði fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni. Finnst þér þetta vera of nærri íbúabyggð á Ásbrú? Það eru margir þeirrar skoðunar að þetta sé nærri íbúabyggð. En hver er þín skoðun? Ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfærslan verður og nákvæmlega hvaða starfsemi verður í húsinu áður en það er hægt að taka afstöðu til þess,“ segir Vilhjálmur. Stefnt er að því að opna úrræðið 1. desember næstkomandi, líkt og gert er ráð fyrir í lögum. Brottfararstöð fyrir útlendinga Hælisleitendur Reykjanesbær Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Erlent Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Erlent Fleiri fréttir Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Sjá meira