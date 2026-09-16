Innlent

Margir telji hús­næði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar.
Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Vísir/Vilhelm

Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segist enn þeirrar skoðunar að brottfararmiðstöð fyrir útlendinga eigi að vera sem næst flugvallarsvæðinu. Margir séu þeirrar skoðunar að húsnæðið sem stefnt er að því að hýsi úrrræðið sé of nærri íbúabyggð.

Gangi samningaviðræður eftir verður brottfarastöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Svæðið gengur undir nafninu Tæknivellir og er iðnaðarhverfi á Ásbrú.

Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segist lítið geta tjáð sig um staðsetninguna þar sem útfærslan liggi ekki endanlega fyrir.

Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemina og samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls fjórtán tilboð frá þrettán aðilum. Vilhjálmur segist ekki hafa komið að því að meta fýsileika valkostanna en bendir á að bæjarstjórn hafi komið þeim skilaboðum á framfæri að úrræðið ætti að vera fjarri íbúabyggð. 

Í auglýsingu Framkvæmdasýslunnar kom einmitt fram að húsnæðið ætti ekki að vera nærri íbúabyggð en auk þess var gerð krafa um það gæti hýst allt að þrjátíu manns. Þá ætti að vera til staðar afgirt útisvæði eða að möguleiki væri á að útbúa slíkt svæði

Eigi að vera sem næst flugstöðinni

 Vilhjálmur hefur viðrað þá skoðun að úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins.

„Það er ennþá okkar skoðun að við viljum að öll opin úrræði fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni.

Finnst þér þetta vera of nærri íbúabyggð á Ásbrú?

Það eru margir þeirrar skoðunar að þetta sé nærri íbúabyggð.

En hver er þín skoðun?

Ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfærslan verður og nákvæmlega hvaða starfsemi verður í húsinu áður en það er hægt að taka afstöðu til þess,“ segir Vilhjálmur.

Stefnt er að því að opna úrræðið 1. desember næstkomandi, líkt og gert er ráð fyrir í lögum.

Brottfararstöð fyrir útlendinga Hælisleitendur Reykjanesbær

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