Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Kjartan Kjartansson skrifar 16. september 2026 12:42 Bifreiðarnar tvær eftir áreksturinn á Fjarðarheiði 3. desember árið 2025. Rannsóknarnefnd samgönguslysa Ökumaður bifreiðar sem fór yfir á gagnstæðan vegarhelming og lenti framan á öðrum bíl á Fjarðarheiði í desember er talinn hafa ekið of hratt miðað við aðstæður. Karlmaður á níræðisaldri í bílnum sem ekið var framan á lést. Banaslysið átti sér stað á Fjarðarheiði um miðjan dag 3. desember. Í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa sem var birt í dag kemur fram að erlendur ferðamaður sem ók Toyota RAV4-jepplingi frá bílaleigu austur Seyðisfjarðarveg hafi misst stjórn á bifreiðinni í hálku í vinstri beygju. Þegar hann náði stjórninni aftur var hann kominn yfir á gagnstæðan vegarhelmingi og lenti framan á Lexus-bifreið sem var ekið til vesturs. Sá látni var 87 ára gamall íslenskur karlmaður frá Seyðisfirði sem var farþegi í aftursæti Lexus-bifreiðarinnar. Hann hlaut fjöláverka sem drógu hann til dauða. Rannsóknarnefndin telur hálku hafa verið meginorsök slyssins. Erlendi ferðamaðurinn hafi einnig ekið of hratt miðað við aðstæður. Hámarkshraði á Seyðisfjarðarvegi var níutíu kílómetrar á klukkustund en leiðbeinandi hámark sextíu kílómetrar á klukkustund í beygjunni þar sem slysið varð. Snjór og hálka var á veginum og grip því skert. Rannsókn á bifreiðunum tveimur leiddi í ljós að Toyota-bifreiðinni var ekið á 59 kílómetra hraða á klukkustund fimm sekúndum fyrir áreksturinn og Lexus-bifreiðinni á 48 kílómetra hraða á klukkustund. Þegar bifreiðarnar rákust saman var Toyota-bíllinn á 34 km/klst en Lexusinn á 28 km/klst. Enginn annar slasaðist alvarlega Erlendi ferðamaðurinn hafði verið með ökuréttindi í fjögur ár þegar slysið átti sér stað. Hann sagðist hafa reynslu af því að aka í snjó og hálku á ferðalögum sínum. Auk mannsins sem lést voru ökumaður og tveir farþegar í Lexus-bifreiðinni. Farþegi í hinu aftursætinu var lagður inn á sjúkrahús með áverka en ökumaðurinn og farþegi í framsæti slösuðust ekki alvarlega. Ökumaður og þrír farþegar í Toyota-bifreiðinni slösuðust ekki alvarlega. Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa. Markmið laganna er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Rannsókn samkvæmt lögunum skal eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa. Samgönguslys Múlaþing Bílar Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Erlent Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Erlent Fleiri fréttir Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Sjá meira