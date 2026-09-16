Innlent

Ók of hratt í hálku þegar bana­slys varð á Fjarðar­heiði

Kjartan Kjartansson skrifar
Bifreiðarnar tvær eftir áreksturinn á Fjarðarheiði 3. desember árið 2025.
Bifreiðarnar tvær eftir áreksturinn á Fjarðarheiði 3. desember árið 2025. Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Ökumaður bifreiðar sem fór yfir á gagnstæðan vegarhelming og lenti framan á öðrum bíl á Fjarðarheiði í desember er talinn hafa ekið of hratt miðað við aðstæður. Karlmaður á níræðisaldri í bílnum sem ekið var framan á lést.

Banaslysið átti sér stað á Fjarðarheiði um miðjan dag 3. desember. Í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa sem var birt í dag kemur fram að erlendur ferðamaður sem ók Toyota RAV4-jepplingi frá bílaleigu austur Seyðisfjarðarveg hafi misst stjórn á bifreiðinni í hálku í vinstri beygju.

Þegar hann náði stjórninni aftur var hann kominn yfir á gagnstæðan vegarhelmingi og lenti framan á Lexus-bifreið sem var ekið til vesturs.

Sá látni var 87 ára gamall íslenskur karlmaður frá Seyðisfirði sem var farþegi í aftursæti Lexus-bifreiðarinnar. Hann hlaut fjöláverka sem drógu hann til dauða.

Rannsóknarnefndin telur hálku hafa verið meginorsök slyssins. Erlendi ferðamaðurinn hafi einnig ekið of hratt miðað við aðstæður. 

Hámarkshraði á Seyðisfjarðarvegi var níutíu kílómetrar á klukkustund en leiðbeinandi hámark sextíu kílómetrar á klukkustund í beygjunni þar sem slysið varð. Snjór og hálka var á veginum og grip því skert.

Rannsókn á bifreiðunum tveimur leiddi í ljós að Toyota-bifreiðinni var ekið á 59 kílómetra hraða á klukkustund fimm sekúndum fyrir áreksturinn og Lexus-bifreiðinni á 48 kílómetra hraða á klukkustund.

Þegar bifreiðarnar rákust saman var Toyota-bíllinn á 34 km/klst en Lexusinn á 28 km/klst.

Enginn annar slasaðist alvarlega

Erlendi ferðamaðurinn hafði verið með ökuréttindi í fjögur ár þegar slysið átti sér stað. Hann sagðist hafa reynslu af því að aka í snjó og hálku á ferðalögum sínum.

Auk mannsins sem lést voru ökumaður og tveir farþegar í Lexus-bifreiðinni. Farþegi í hinu aftursætinu var lagður inn á sjúkrahús með áverka en ökumaðurinn og farþegi í framsæti slösuðust ekki alvarlega.

Ökumaður og þrír farþegar í Toyota-bifreiðinni slösuðust ekki alvarlega.

Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa. Markmið laganna er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Rannsókn samkvæmt lögunum skal eingöngu miða að því að leiða í ljós orsakir samgönguslysa og samgönguatvika, en ekki að skipta sök eða ábyrgð, með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa.

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