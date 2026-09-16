Innlent

Varan­lega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóða­skap

Kjartan Kjartansson skrifar
Matvælastofnun barst ábending frá gæslukonu hundanna um aðbúnað þeirra á heimili eiganda sem var erlendis.
Matvælastofnun barst ábending frá gæslukonu hundanna um aðbúnað þeirra á heimili eiganda sem var erlendis. Vísir/Vilhelm

Eigandi tveggja hunda sem hann skildi eftir í sóðaskap á heimili sínu á meðan hann var erlendis var sviptur vörslu á þeim varanlega. Kona sem var fengin til þess að huga að hundunum tilkynnti um aðstæður þeirra til yfirvalda.

Fulltrúar Matvælastofnunar fóru og sóttu hundana í fylgd lögreglu á heimili í umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum í september í fyrra eftir að stofnunni barst ábending í síma um slæmar aðstæður þeirra.

Gæslukona hundanna benti Matvælastofnun á ástandið. Hún hafði tekið að sér að vitja hundanna þrisvar á dag á meðan eigandinn væri í tæpar fjórar vikur erlendis.

Hún sagði að hundarnir væru lokaðir inni í litlu herbergi sem væri fullt af lausamunum klukkutímum saman. Sagðist hún ekki treysta sér lengur til þess að gæta hundanna við aðstæðurnar á heimilinu.

Jafnvel áður en eigandinn fór erlendis hefðu hundarnir fengið litla hreyfingu og þeim stundum haldið í búrum á heimilinu.

Höfðu áður haft afskipti af dýrahaldi mannsins

Ástandi heimilisins var lýst ítarlega í lögregluskýrslu og skoðunarskýrslu fulltrúa Matvælastofnunar. Rusl var á gólfi íbúðarinnar, sláttuvél í stofu, óhreint leirtau í eldhúsi og eldhúsborð var ekki sýnilegt fyrir rusli.

Þá var vond lykt í svefnherbergi, gólfið þakið fatnaði og rusli auk þess sem sængurföt voru mygluð. Í þvottahúsi hafi ekki verið unnt að sjá gólfið vegna fatnaðar.

Matvælastofnun tilgreindi tvö alvarleg frávik sem hefðu fundist, annars vegar vegna almennrar meðferðar á hundunum, aðbúnað þeirra og umönnun og hins vegar varðandi getu, hæfni og ábyrgð eigandans.

Vísaði stofnunin til þess að mikil óhreinindi væru í vistarverum hundanna, þar á meðal rusl, matarumbúðir og plast, auk þess sem lyfjaumbúðir hafi verið á gólfi. Hundarnir hefðu nagað ruslið og auk þess nagað snúrur og millistykki sem tengd voru við rafmagn svo af hefði hlotist slysahætta.

Þá hafi verið ljóst að hundarnir hefðu gert þarfir sínar innandyra í einhvern tíma.

Einnig var vísað til þess að Matvælastofnun hefði áður haft afskipti af dýrahaldi kæranda og farið fram á að daglegum vistarverum hundanna yrði haldið hreinum og án slysahættu. Á þeim tíma hefðu verið gerðar úrbætur en ástandið væri aftur komið í sama horf.

Samdóma álit lögreglu og starfsmanna Matvælastofnunbar var að aðbúnaður og ástand hundanna hefði verið óboðlegt og því hefði verið nauðsynlegt að fjarlægja þá.

Rusl, skítur og notaðar bleyjur út um allt

Gæslukonan tjáði Matvælastofnun jafnframt að maðurinn og eiginkona hans hefðu verið dugleg að hreyfa hundana áður fyrr, einkum áður en þau eignuðust barn. Eftir það hefði hreyfing hundanna dregist verulega saman, úr daglegum gönguferðum í ferðir einu sinni í viku eða jafnvel sjaldnar.

Um viku áður en eigandi hundanna fór erlendis sagðist gæslukonan hafa litið eftir hundunum og þá hefði henni blöskrað ástandið á heimilinu.

Í hundaherberginu hefði ástandið verið skelfilegt en þar hafi verið dót, rusl, kúkur, piss, æla, notaðar bleyjur og matarleifar út um allt gólf.

Í hundabúrinu hafi verið sæng sem var svört af myglu og hafi hún látið kæranda vita af því og hann fallist á að henni yrði hent.

Kenndi gæslukonunni um

Eigandi hundanna mótmælti sviptingunni og kærði ákvörðun Matvælastofnunar til atvinnuvegaráðuneytisins. Vísaði hann sökunni á ástandinu á heimilinu á gæslukonu hundanna. Mótmælti hann því að byggt væri á einhliða frásögn hennar um aðstæður.

Viðurkenndi maðurinn þó að annar hundanna hefði verið í yfirþyngd og klóhirðu hans hefði verið ábótavant. Umhirða á feldi hins hundsins hefði einnig verið verulega ábótavant en maðurinn bar því við að hann hefði ekki getað fengið tíma fyrir hann í snyrtingu.

Atvinnuvegaráðuneytið hafnaði kæru hundaeigandans sem taldi sig órétti beittan.Vísir/Vilhelm

Í úrskurði ráðuneytisins kemur fram að maðurinn hafi verið skjölstæðingur úrræðis sem fólst meðal annars í að veita stuðning vegna tímabundinna heimilisaðstæðna.

Braut lög um velferð dýra

Ráðuneytið hafnaði rökum mannsins. Skýrslur lögreglu og Matvælastofnunar sýndu að aðstæður og aðbúnaður hundanna hefði ekki verið í samræmi við lög um velferð dýra.

Ekki væri heldur hægt að fallast á að aðstæðurnar á heimilinu hefðu skapast á þeim stutta tíma sem gæslukonan fór um umráð hundanna. Benti ráðuneytið á að Matvælastofnun hefði áður haft afskipti af dýrahaldi eigandans og aðstæðum á heimilinu.

Því staðfesti ráðuneytið ákvörðun Matvælastofnunar um að svipta hann vörslu hundanna varanlega. Hundunum var komið fyrir hjá öðrum.

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