Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Kjartan Kjartansson skrifar 16. september 2026 22:00 Matvælastofnun barst ábending frá gæslukonu hundanna um aðbúnað þeirra á heimili eiganda sem var erlendis. Vísir/Vilhelm Eigandi tveggja hunda sem hann skildi eftir í sóðaskap á heimili sínu á meðan hann var erlendis var sviptur vörslu á þeim varanlega. Kona sem var fengin til þess að huga að hundunum tilkynnti um aðstæður þeirra til yfirvalda. Fulltrúar Matvælastofnunar fóru og sóttu hundana í fylgd lögreglu á heimili í umdæmi lögreglustjórans á Suðurnesjum í september í fyrra eftir að stofnunni barst ábending í síma um slæmar aðstæður þeirra. Gæslukona hundanna benti Matvælastofnun á ástandið. Hún hafði tekið að sér að vitja hundanna þrisvar á dag á meðan eigandinn væri í tæpar fjórar vikur erlendis. Hún sagði að hundarnir væru lokaðir inni í litlu herbergi sem væri fullt af lausamunum klukkutímum saman. Sagðist hún ekki treysta sér lengur til þess að gæta hundanna við aðstæðurnar á heimilinu. Jafnvel áður en eigandinn fór erlendis hefðu hundarnir fengið litla hreyfingu og þeim stundum haldið í búrum á heimilinu. Höfðu áður haft afskipti af dýrahaldi mannsins Ástandi heimilisins var lýst ítarlega í lögregluskýrslu og skoðunarskýrslu fulltrúa Matvælastofnunar. Rusl var á gólfi íbúðarinnar, sláttuvél í stofu, óhreint leirtau í eldhúsi og eldhúsborð var ekki sýnilegt fyrir rusli. Þá var vond lykt í svefnherbergi, gólfið þakið fatnaði og rusli auk þess sem sængurföt voru mygluð. Í þvottahúsi hafi ekki verið unnt að sjá gólfið vegna fatnaðar. Matvælastofnun tilgreindi tvö alvarleg frávik sem hefðu fundist, annars vegar vegna almennrar meðferðar á hundunum, aðbúnað þeirra og umönnun og hins vegar varðandi getu, hæfni og ábyrgð eigandans. Vísaði stofnunin til þess að mikil óhreinindi væru í vistarverum hundanna, þar á meðal rusl, matarumbúðir og plast, auk þess sem lyfjaumbúðir hafi verið á gólfi. Hundarnir hefðu nagað ruslið og auk þess nagað snúrur og millistykki sem tengd voru við rafmagn svo af hefði hlotist slysahætta. Þá hafi verið ljóst að hundarnir hefðu gert þarfir sínar innandyra í einhvern tíma. Einnig var vísað til þess að Matvælastofnun hefði áður haft afskipti af dýrahaldi kæranda og farið fram á að daglegum vistarverum hundanna yrði haldið hreinum og án slysahættu. Á þeim tíma hefðu verið gerðar úrbætur en ástandið væri aftur komið í sama horf. Samdóma álit lögreglu og starfsmanna Matvælastofnunbar var að aðbúnaður og ástand hundanna hefði verið óboðlegt og því hefði verið nauðsynlegt að fjarlægja þá. Rusl, skítur og notaðar bleyjur út um allt Gæslukonan tjáði Matvælastofnun jafnframt að maðurinn og eiginkona hans hefðu verið dugleg að hreyfa hundana áður fyrr, einkum áður en þau eignuðust barn. Eftir það hefði hreyfing hundanna dregist verulega saman, úr daglegum gönguferðum í ferðir einu sinni í viku eða jafnvel sjaldnar. Um viku áður en eigandi hundanna fór erlendis sagðist gæslukonan hafa litið eftir hundunum og þá hefði henni blöskrað ástandið á heimilinu. Í hundaherberginu hefði ástandið verið skelfilegt en þar hafi verið dót, rusl, kúkur, piss, æla, notaðar bleyjur og matarleifar út um allt gólf. Í hundabúrinu hafi verið sæng sem var svört af myglu og hafi hún látið kæranda vita af því og hann fallist á að henni yrði hent. Kenndi gæslukonunni um Eigandi hundanna mótmælti sviptingunni og kærði ákvörðun Matvælastofnunar til atvinnuvegaráðuneytisins. Vísaði hann sökunni á ástandinu á heimilinu á gæslukonu hundanna. Mótmælti hann því að byggt væri á einhliða frásögn hennar um aðstæður. Viðurkenndi maðurinn þó að annar hundanna hefði verið í yfirþyngd og klóhirðu hans hefði verið ábótavant. Umhirða á feldi hins hundsins hefði einnig verið verulega ábótavant en maðurinn bar því við að hann hefði ekki getað fengið tíma fyrir hann í snyrtingu. Atvinnuvegaráðuneytið hafnaði kæru hundaeigandans sem taldi sig órétti beittan.Vísir/Vilhelm Í úrskurði ráðuneytisins kemur fram að maðurinn hafi verið skjölstæðingur úrræðis sem fólst meðal annars í að veita stuðning vegna tímabundinna heimilisaðstæðna. Braut lög um velferð dýra Ráðuneytið hafnaði rökum mannsins. Skýrslur lögreglu og Matvælastofnunar sýndu að aðstæður og aðbúnaður hundanna hefði ekki verið í samræmi við lög um velferð dýra. Ekki væri heldur hægt að fallast á að aðstæðurnar á heimilinu hefðu skapast á þeim stutta tíma sem gæslukonan fór um umráð hundanna. Benti ráðuneytið á að Matvælastofnun hefði áður haft afskipti af dýrahaldi eigandans og aðstæðum á heimilinu. Því staðfesti ráðuneytið ákvörðun Matvælastofnunar um að svipta hann vörslu hundanna varanlega. Hundunum var komið fyrir hjá öðrum. Dýraheilbrigði Stjórnsýsla Úrskurðar- og kærunefndir Mest lesið Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fleiri fréttir Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sjá meira