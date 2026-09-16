Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Telma Tómasson skrifar 16. september 2026 14:38 Haldið er upp á Dag íslenskrar náttúru í dag, sem framkvæmdastjóri Landverndar segir að sé jafnan fagnaðarefni. Í ár séu tilfinningar hins vegar blendnar vegna svikinna loforða stjórnmálamanna meðal annars í uppbyggingu vindorkuvera. Vísir/Anton Brink Haldið er upp á Dag íslenskrar náttúru í dag, sem framkvæmdastjóri Landverndar segir að sé jafnan fagnaðarefni. Í ár séu tilfinningar hins vegar blendnar vegna svikinna loforða stjórnmálamanna í leyfisveitingum fiskeldisfyrirtækja, uppbyggingu vindorkuvera og umdeildra orða umhverfisráðherra, sem sagðist í ræðu í gær telja það „trömpískt“ að sjá ekki fegurð í vindmyllunum. „Í dag ætlum við að halda upp á Dag íslenskrar náttúru með fögnuði í Tónabíói klukkan fimm þar sem allir eru velkomnir. Það er alltaf fagnaðarefni að halda upp á Dag íslenskrar náttúru, en í dag er það sorgarblandið, út af sviknum loforðum stjórnmálamanna, sem hafa gefið út leyfi fyrir fiskeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði. Og svo verð ég nú bara að segja að það er ekki síður sorglegt í dag út af ummælum umhverfisráðherra, sem vill að þjóðin skipti um fegurðarskyn af því það sé „trömpískt“ að sjá ekki fegurðina í eyðileggingu sem vindorkuver eru í náttúrunni. Þessi mikla gleði þarna við vindorkuverið í Vaðöldu í gær var dálítið sérkennileg. Og það var ekki Dagur íslenskrar náttúru í gær,“ segir Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Má ekki verða siðferðisuppnám Þarna vísar Björg Eva í orð Jóhanns Páls Jóhannssonar, loftslags-, orku - og umhverfisráðherra, frá því í gær þegar 14 vindmyllur af 28 voru gangsettar í Vaðöldu. Orðin viðhafði hann í ávarpi sínu, en fréttamaður Vísis spurði ráðherra nánar út í þau að athöfn lokinni. Þú nefndir það í ávarpinu þínu að þér hugnaðist ekki „trömpísk“ orðræða í tengslum við umræður um vindorkuver, hvað áttu við með því? „Ég held að það megi ekki verða siðferðisuppnám í kringum í kringum þetta, mér leiðist stundum þegar er talað eins og vindmyllur séu bara í eðli sínu eitthvað slæmar. Þetta er sú orkuvinnsla sem er í raun, ásamt sólarorkunni, að bjarga heiminum. Þetta gegnir algjöru grundvallarhlutverki í orkuskiptabyltingunni í heiminum. Ég tel að hér á Íslandi sé engin ástæða til að fara að þekja landið okkar með vindorkuverum en ég held að vindmyllur séu að einhverju leyti táknmynd, táknmynd orkuskiptabyltingarinnar í dag. Og þannig þurfum við líka bara svolítið að læra að meta þetta og laga fegurðarskynið okkar að orkuskiptabyltingunni.“ Venjast þessu bara? „Já,“ sagði Jóhann Páll. Stjórnlaus og beinlínis hættuleg stefna Landvernd hefur mótmælt uppsetningu vindorkuvera á grunni náttúruspjalla. „Það er eitthvað verið að setja þeim skorður en alls ekki nóg og það náttúrulega þýðir ekki að vera að mótmæla vindorkuveri sem er risið og við verðum ekkert að því. En þessi stjórnlausa stefna í þessu og eins og sjókvíaeldinu, hún bara er hættuleg,“ segir Björg Eva. Hún segir mikla áskorun í sjókvíaeldinu, sem skýran lagaramma vanti utan um, og til framtíðar horfi náttúruverndarsamtök til gagnavera í tengslum við þróun gervigreindar, en slík ver eru afar orkufrek. „Við erum að skoða það og höfum sannarlega miklar áhyggjur af því. Það er auðvitað búið að vera mjög skaðlegt að sleppa atvinnugrein eins og sjókvíaeldinu jafn lausu og gert hefur verið. Það hefur þróast bara einhvern veginn af sjálfu sér með engan lagaramma. Það er auðvitað hætta á að það gerist akkúrat það sama með þessi gagnaver. Mér sýnist að þau þurfi helst ekki umhverfismat og að þetta séu bara einhverjar sveitarstjórnir á Blönduósi og Húsavík sem að móta stefnuna um hvernig gagnaver rísa á Íslandi og það er algjörlega óboðlegt. Það kallar á mjög mikla umræðu í þjóðfélaginu um hvert við viljum stefna með þessi gagnaver. Hún hefur ekki farið fram,“ segir Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Landverndarar fagna Á Degi íslenskrar náttúru kemur saman fólk til að fagna náttúrunni og umhverfisvænni framtíð. Landvernd og fleiri samtök standa að viðburðinum sem hefst í Tónabíói klukkan fimm. Allir eru velkomnir en nánar má lesa um viðburðinn hér. Dagur íslenskrar náttúru Umhverfismál Vindorkuver við Vaðöldu Orkumál Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Fleiri fréttir Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Sjá meira