Innlent

Fagnar upp­reisninni

Eiður Þór Árnason skrifar
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, hvetur sendla Wolt til að setja sig í samband við stéttarfélög.
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, hvetur sendla Wolt til að setja sig í samband við stéttarfélög. Vísir/Anton Brink

Formaður stéttarfélagsins VR fagnar því að sendlar hjá heimsendingarfyrirtækinu Wolt hafi lagt niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Miðstjórn Alþýðusambands Íslands (ASÍ) hefur lýst yfir eindregnum stuðningi við kjarabaráttu sendlanna og aðgerðir þeirra.

„Mjög gott hjá Wolt-sendlum að rísa upp í sameiningu! Wolt hefur verið til vandræða á öllum Norðurlöndunum. Fyrirtækið neitar að virða kjarasamninga og lágmarksréttindi launafólks og nú síðast sigldu kjaraviðræður við Wolt í strand í Finnlandi,“ skrifar Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, í færslu á Facebook-síðu sinni.

Hún bætir við að VR og Landssamband íslenzkra verslunarmanna hafi tekið virkan þátt í norrænu samstarfi sem hefur það að markmiði að „koma böndum á“ vinnu á svokölluðum verkvöngum eða vinnuvettvöngum (e. platform work) en Wolt er þeirra á meðal.

Markmið þeirrar samvinnu sé að laga nýja tækni að norrænum vinnumarkaði í stað þess að „fórna grundvallarréttindum launafólks til að þjóna nýrri tækni, hversu þægileg sem hún kann að vera fyrir neytendur.“ Þá hvetur Halla Wolt-sendla til að hafa samband við ASÍ, VR eða önnur stéttarfélög sendla.

Framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundið í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sín um fjörutíu prósent á einu ári.

Finnbjörn A. Hermannsson er forseti ASÍ.Vísir/Vilhelm

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem kastljósið beinist að launakjörum Wolt-sendla en ASÍ sagði í febrúar að viðskiptamódel fyrirtækisins grafi undan kjarasamningsbundnum réttindum.

Sakað Wolt um gerviverktöku

Sendlarnir eru ekki starfsmenn Wolt en miðstjórn ASÍ segir störf þeirra tilheyra skipulögðum íslenskum vinnumarkaði. Í nýrri yfirlýsingu skorar ASÍ á fyrirtæki á Íslandi sem starfrækja stafræna vinnuvettvanga að skrá starfsmenn sína sem launafólk, auk þess að fylgja gildandi kjarasamningum um kjör þeirra og réttindi.

„ASÍ hefur ítrekað fjallað um gerviverktöku og þá þróun sem fylgt hefur uppgangi hark-hagkerfisins, meðal annars í tengslum við starfsemi Wolt hér á landi. Stafræn stjórnun og ný rekstrarform mega aldrei verða leið til að færa ábyrgð og áhættu atvinnurekstrar yfir á einstaklinga. Fólk sem í reynd starfar sem launafólk á að njóta þeirra réttinda og þeirrar verndar sem því fylgir, óháð því hvernig vinnunni er miðlað eða sambandið skilgreint.“

Norræn stéttarfélög með sameiginlega yfirlýsingu

Miðstjórn ASÍ segir að íslensk verkalýðshreyfing muni aldrei samþykkja „félagsleg undirboð“ sem grafi undan kjarasamningsbundnum kjörum og réttindum launafólks og leikreglum skipulagðs vinnumarkaðar, eins og það er orðað í yfirlýsingu.

Miðstjórnin lýsir einnig yfir stuðningi við sameiginlega yfirlýsingu norrænna stéttarfélaga um störf á stafrænum vinnuvettvöngum og tekur undir þá afstöðu að störf í „hark-hagkerfinu“ verði að tryggja fólki mannsæmandi afkomu, örugg starfsskilyrði og félagslega vernd.

Hvetur ASÍ sendla Wolt til að leita til ASÍ og aðildarfélaga þess. Wolt á Íslandi segist vilja leggjast yfir málið með sendlunum.

„Við hjá Wolt tökum ábendingum sendla alvarlega og leitum nú eftir opnu og uppbyggilegu samtali við sendlana þar sem við getum farið yfir stöðuna í sameiningu. Við virðum rétt allra til að koma áhyggjum sínum á framfæri og mótmæla með friðsamlegum hætti. Við erum að fara yfir þau mál sem hafa komið fram og viljum ræða þau beint við sendlana til að skilja betur þeirra sjónarmið og hvað megi bæta,“ sagði Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi, í yfirlýsingu til Vísis fyrr í dag.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Kjaramál Heimsendingarþjónusta

Tengdar fréttir

Wolt sendlar lögðu niður störf

Framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundið í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sín um fjörutíu prósent á einu ári.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið