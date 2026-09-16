Fagnar uppreisninni Eiður Þór Árnason skrifar 16. september 2026 17:07 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, hvetur sendla Wolt til að setja sig í samband við stéttarfélög. Vísir/Anton Brink Formaður stéttarfélagsins VR fagnar því að sendlar hjá heimsendingarfyrirtækinu Wolt hafi lagt niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Miðstjórn Alþýðusambands Íslands (ASÍ) hefur lýst yfir eindregnum stuðningi við kjarabaráttu sendlanna og aðgerðir þeirra. „Mjög gott hjá Wolt-sendlum að rísa upp í sameiningu! Wolt hefur verið til vandræða á öllum Norðurlöndunum. Fyrirtækið neitar að virða kjarasamninga og lágmarksréttindi launafólks og nú síðast sigldu kjaraviðræður við Wolt í strand í Finnlandi,“ skrifar Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, í færslu á Facebook-síðu sinni. Hún bætir við að VR og Landssamband íslenzkra verslunarmanna hafi tekið virkan þátt í norrænu samstarfi sem hefur það að markmiði að „koma böndum á“ vinnu á svokölluðum verkvöngum eða vinnuvettvöngum (e. platform work) en Wolt er þeirra á meðal. Markmið þeirrar samvinnu sé að laga nýja tækni að norrænum vinnumarkaði í stað þess að „fórna grundvallarréttindum launafólks til að þjóna nýrri tækni, hversu þægileg sem hún kann að vera fyrir neytendur.“ Þá hvetur Halla Wolt-sendla til að hafa samband við ASÍ, VR eða önnur stéttarfélög sendla. Framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundið í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sín um fjörutíu prósent á einu ári. Finnbjörn A. Hermannsson er forseti ASÍ.Vísir/Vilhelm Þetta er ekki í fyrsta sinn sem kastljósið beinist að launakjörum Wolt-sendla en ASÍ sagði í febrúar að viðskiptamódel fyrirtækisins grafi undan kjarasamningsbundnum réttindum. Sakað Wolt um gerviverktöku Sendlarnir eru ekki starfsmenn Wolt en miðstjórn ASÍ segir störf þeirra tilheyra skipulögðum íslenskum vinnumarkaði. Í nýrri yfirlýsingu skorar ASÍ á fyrirtæki á Íslandi sem starfrækja stafræna vinnuvettvanga að skrá starfsmenn sína sem launafólk, auk þess að fylgja gildandi kjarasamningum um kjör þeirra og réttindi. „ASÍ hefur ítrekað fjallað um gerviverktöku og þá þróun sem fylgt hefur uppgangi hark-hagkerfisins, meðal annars í tengslum við starfsemi Wolt hér á landi. Stafræn stjórnun og ný rekstrarform mega aldrei verða leið til að færa ábyrgð og áhættu atvinnurekstrar yfir á einstaklinga. Fólk sem í reynd starfar sem launafólk á að njóta þeirra réttinda og þeirrar verndar sem því fylgir, óháð því hvernig vinnunni er miðlað eða sambandið skilgreint.“ Norræn stéttarfélög með sameiginlega yfirlýsingu Miðstjórn ASÍ segir að íslensk verkalýðshreyfing muni aldrei samþykkja „félagsleg undirboð“ sem grafi undan kjarasamningsbundnum kjörum og réttindum launafólks og leikreglum skipulagðs vinnumarkaðar, eins og það er orðað í yfirlýsingu. Miðstjórnin lýsir einnig yfir stuðningi við sameiginlega yfirlýsingu norrænna stéttarfélaga um störf á stafrænum vinnuvettvöngum og tekur undir þá afstöðu að störf í „hark-hagkerfinu“ verði að tryggja fólki mannsæmandi afkomu, örugg starfsskilyrði og félagslega vernd. Hvetur ASÍ sendla Wolt til að leita til ASÍ og aðildarfélaga þess. Wolt á Íslandi segist vilja leggjast yfir málið með sendlunum. „Við hjá Wolt tökum ábendingum sendla alvarlega og leitum nú eftir opnu og uppbyggilegu samtali við sendlana þar sem við getum farið yfir stöðuna í sameiningu. Við virðum rétt allra til að koma áhyggjum sínum á framfæri og mótmæla með friðsamlegum hætti. Við erum að fara yfir þau mál sem hafa komið fram og viljum ræða þau beint við sendlana til að skilja betur þeirra sjónarmið og hvað megi bæta,“ sagði Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi, í yfirlýsingu til Vísis fyrr í dag. Fréttin hefur verið uppfærð. Kjaramál Heimsendingarþjónusta Tengdar fréttir Wolt sendlar lögðu niður störf Framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundið í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sín um fjörutíu prósent á einu ári. 16. september 2026 15:02 Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Fleiri fréttir Tvö hnífamál í dag Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Sjá meira