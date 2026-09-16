Innlent

Sunn­lendingar buðu best í breikkun á Kjalar­nesi

Kristján Már Unnarsson skrifar
Rangæingurinn Dofri Eysteinsson, eigandi Suðurverks, og Árnesingurinn Jón Örn Ingileifsson, eigandi Fossvéla. Myndin var tekin fyrir sex mánuðum þegar Landsvirkjun skrifaði undir verksamning við þá um jarðvegsvinnu vegna Hvammsvirkjunar en þeir reyndust lægstbjóðendur.
Rangæingurinn Dofri Eysteinsson, eigandi Suðurverks, og Árnesingurinn Jón Örn Ingileifsson, eigandi Fossvéla. Myndin var tekin fyrir sex mánuðum þegar Landsvirkjun skrifaði undir verksamning við þá um jarðvegsvinnu vegna Hvammsvirkjunar en þeir reyndust lægstbjóðendur. Sigurjón Ólason

Verktakarnir Suðurverk og Fossvélar áttu lægsta boð í breikkun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi milli Grundarhverfis og Hvalfjarðarganga. Sameiginlegt tilboð þeirra hljóðar upp á nærri 4,7 milljarða króna. Það er hálfum milljarði króna undir kostnaðaráætlun, eða 90,4 prósent af áætluðum verkakakostnaði, sem er tæplega 5,2 milljarðar króna.

Alls bárust fjögur tilboð í verkið og munaði tiltölulega litlu á tilboðsfjárhæðum. Borgarverk átti næstlægsta boð, upp á liðlega 5,1 milljarð króna, eða 99 prósent af kostnaðaráætlun. Hin tvö tilboðin voru bæði lítillega yfir áætluðum verktakakostnaði. Ístak bauðst til að vinna verkið fyrir rétt liðlega 5,3 milljarða króna, sem er 2,6 prósentum yfir áætluðum kostnaði, en Íslenskir aðalverktakar áttu hæsta boð, upp á tæplega 5,4 milljarða króna, sem er 4 prósentum hærra en áætlun.

Breikka á Vesturlandsveg milli Hvalfjarðarganga og Vallár á Kjalarnesi.vísir/vilhelm

Verktakafyrirtækin Suðurverk og Fossvélar eiga bæði sunnlenskar rætur. Rangæingurinn Dofri Eysteinsson er eigandi Suðurverks og Árnesingurinn Jón Örn Ingileifsson eigandi Fossvéla. Þeir hafa áður boðið saman í verk. Þannig náðu þeir að verða lægstbjóðendur í jarðvegsvinnu vegna Hvammsvirkjunar, í verkefni bæði í fyrra og aftur í ár.

Verði gengið að tilboði Sunnlendinganna hafa þeir, samkvæmt útboðslýsingu Vegagerðarinnar, þrjú ár til að klára breikkun þessa 5,6 kílómetra langa kafla. Verkinu á að vera að fullu lokið þann 30. september árið 2029.

Vegarkaflinn nær frá Vallá og að Hvalfjarðarvegi. Þar verða tvö hringtorg og tvenn ný undirgöng, við Grundarhverfi og við Arnarhamar. Einnig á að framlengja núverandi undirgöng við Klébergsskóla og leggja hliðarvegi og stíga. Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar, Veitna, Ljósleiðarans og Mílu.

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