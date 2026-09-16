Eigendur einbýlishúss í Breiðholti verða að breyta húsinu eftir að fimm aukaíbúðir voru innréttaðar þar sem borgin leyfir aðeins eina. Borgin gaf þeim þó of skamman tíma til breytinganna og tók ekki nægilegt tillit til fólksins sem leigir íbúðirnar.
Málið varðar Depluhóla 7. Samkvæmt gögnum málsins voru fjórar íbúðir innréttaðar í kjallara, þar sem áður var ein, og sú fimmta í bílskúr. Borgin hafnaði því í desember að veita leyfi fyrir breytingunum.
Eigendur leituðu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sem sker úr deilum um ákvarðanir á borð við þessa. Niðurstaða hennar var kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í dag.
Borgin hafði gefið eigendunum sextíu daga til breytinganna. Þeir sögðu það óraunhæft, meðal annars vegna þess að fólk væri með leigusamninga og þyrfti tíma til að flytja.
Nefndin tók undir að fresturinn væri of stuttur. Taka hefði þurft tillit til umfangs framkvæmdanna og þess tíma sem leigjendur eiga rétt á áður en þeir þurfa að yfirgefa húsnæðið.
Sextíu daga fresturinn var því felldur niður en eigendurnir þurfa áfram að gera breytingar á húsinu.
Nefndin bendir þeim jafnframt á að þeir geti sótt aftur um leyfi fyrir kjallararými sem hefur verið grafið út. Þá þurfi meðal annars að fækka íbúðum svo fjöldi þeirra verði innan þess sem borgin leyfir.
Engin niðurstaða liggur fyrir um hvort slík umsókn yrði samþykkt.