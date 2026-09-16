Alelda bíll í Kópavogi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. september 2026 22:34 Bíllinn er í Kópavogi. Aðsend Eldur logar í bíl sem stendur við Fífuhvamm í Kópavogi. Slökkviliðið fékk ábendingu rétt fyrir klukkan hálf ellefu og var komið á vettvang klukkan hálf. Unnið er að því að slökkva eldinn samkvæmt Lárusi Steindóri Björnssyni, varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Veistu meira um málið? Áttu myndir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot. Bíllinn er í ljósum logum ef marka má myndir af vettvangi. Þá virðist eldurinn hafa teygt sig í bíl sem stendur við hlið hans. Af myndskeiði að dæma kom örlítil sprenging út frá bílnum. Fréttin hefur verið uppfærð og leiðrétt að bíllinn er við Fífuhvamm, ekki Fífuhvammsveg. Slökkvilið Kópavogur Mest lesið Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Innlent Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fleiri fréttir Alelda bíll í Kópavogi Grunaður barnaníðingur gengur laus Varanlega sviptur vörslu á hundum sem hann skildi eftir í sóðaskap Orð yfirmanns síns „ósanngjörn“ og „ófagleg“ Dularfullt drónaflug í Kópavogi vekur íbúum ugg Gæti þaggað niður í röddum landsbyggðarinnar Báðir aðstoðarmennirnir horfnir á stuttum tíma Tvö mál í dag þar sem ógnað var með hnífi Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sjá meira