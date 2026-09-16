Innlent

Al­elda bíll í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bíllinn er í Kópavogi.
Bíllinn er í Kópavogi. Aðsend

Eldur logar í bíl sem stendur við Fífuhvamm í Kópavogi.

Slökkviliðið fékk ábendingu rétt fyrir klukkan hálf ellefu og var komið á vettvang klukkan hálf. Unnið er að því að slökkva eldinn samkvæmt Lárusi Steindóri Björnssyni, varðstjóra hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Bíllinn er í ljósum logum ef marka má myndir af vettvangi. Þá virðist eldurinn hafa teygt sig í bíl sem stendur við hlið hans. Af myndskeiði að dæma kom örlítil sprenging út frá bílnum.

Fréttin hefur verið uppfærð og leiðrétt að bíllinn er við Fífuhvamm, ekki Fífuhvammsveg.

Slökkvilið Kópavogur

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