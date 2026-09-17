Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, afhenti í gær Andra Snæ Magnasyni Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin er veitt á Degi íslenskrar náttúru einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og var þetta í sautjánda sinn sem hún var afhent.
Á vef stjórnarráðsins segir að Andri Snær hafi um árabil verið ötull málsvari náttúrunnar og vakið almenning til vitundar um náttúruvernd og loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra fyrir náttúru og samfélag.
„Hann hefur meðal annars beint sjónum að verndun íslenskrar náttúru, jöklum landsins, súrnun sjávar og þeim grundvallarbreytingum sem loftslagsbreytingar hafa í för með sér.
Andra Snæ hefur tekist að gera flókin umhverfis- og loftslagsmál skiljanleg og aðgengileg almenningi. Hann hefur kynnt sér vísindalegar rannsóknir og miðlað niðurstöðum þeirra á aðgengilegan hátt, meðal annars með bókum, kvikmyndum, fyrirlestrum og virkri þátttöku í samfélagsumræðu. Með því hefur hann brúað bil milli vísinda og almennings og vakið athygli á ábyrgð núlifandi kynslóða gagnvart náttúrunni og komandi kynslóðum.
Andri Snær hefur jafnframt lengi tekið virkan þátt í umræðu um nýtingu og vernd íslenskrar náttúru. Í Draumalandinu, sem kom út árið 2006, fjallaði hann meðal annars um náttúruvernd, orkumál og íslenska hálendið og vakti verkið mikla samfélagsumræðu um verðmæti náttúrunnar og ákvarðanir um nýtingu hennar.
Á síðari árum hefur Andri Snær lagt sérstaka áherslu á loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á jökla og hafið. Í bókinni Um tímann og vatnið, sem kom út 2019, fjallar hann meðal annars um bráðnun jökla, hækkun sjávarborðs og súrnun sjávar og setur breytingarnar í samhengi við líf fólks og ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum. Bókin hefur náð til lesenda víða um heim og er nú einnig orðin að samnefndri heimildarmynd á vegum National Geographic.
Andri Snær átti einnig þátt í því að vekja heimsathygli á örlögum Okjökuls. Ok missti stöðu sína sem jökull árið 2014 og árið 2019 var komið fyrir minningarskildi á fjallinu til að minnast hans og vekja athygli á áhrifum loftslagsbreytinga. Texti Andra Snæs á skildinum, Bréf til framtíðarinnar, beinir sjónum að ábyrgð samtímans gagnvart komandi kynslóðum og vakti athöfnin og minnismerkið athygli hérlendis og erlendis og gerðu Ok að alþjóðlegu tákni um hörfun jökla og áhrif loftslagsbreytinga,“ segir í tilkynningunni.
Haft er eftir Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að hann gleymi því aldrei þegar pabbi hans hafi lesið Bláa hnöttinn fyrir sig og systur sína þegar þau voru lítil.
„Hvað er bókin annað en dæmisaga um ójöfnuð og loftslagsbreytingar, um það hvernig stærsti umhverfisvandi okkar daga er að mestu skapaður af ríkasta hluta heimsins er kemur harðast niður á þeim fátækari? Draumalandið, skrifuð á hátindi útrásarinnar og þegar deilur um Kárahnjúkavirkjun stóðu hæst, hafði gríðarleg áhrif á það hvernig heil kynslóð nálgast spurningar um náttúruvernd og orkunýtingu. Á síðustu árum hefur framlag Andra Snæs ekki síst falist í að byggja brú milli vísinda og almennings. Hann hefur sett sig inn í flókin vísindi um bráðnun jökla og súrnun sjávar og lagt mikla vinnu í að gera þá þekkingu aðgengilega á mannamáli. Minnismerkið um Okjökul, með bréfi hans til framtíðarinnar, vakti athygli langt út fyrir landsteinana. Um tímann og vatnið færði loftslagsbreytingar, hörfun jökla og breytingar á hafinu nær almenningi og sýndi hve djúpt þessar breytingar munu snerta líf og náttúru. Andri Snær er afar vel að Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti kominn. Innilega til hamingju.“