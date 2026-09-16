Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Kristján Már Unnarsson skrifar 16. september 2026 13:39 Horft af veginum um Klettsháls niður í Kollafjörð. Egill Aðalsteinsson Vestfirskir sveitarstjórnarmenn höfnuðu í september í fyrra tillögu ráðgjafarfyrirtækis sem setti jarðgöng undir Klettsháls efst á forgangslista yfir næstu göng í fjórðungnum. Þess í stað var ákveðið að setja ekki fram neina forgangsröðun með þeim rökum að slík forgangsröðun myndi ekki hljóta samstöðu sveitarstjórna á Vestfjörðum. Vestfirski fréttamiðilinn Bæjarins besta greinir frá málinu í gær. Í frétt Bæjarins besta kemur fram að á síðasta ári hafi Fjórðungssamband Vestfirðinga fengið VSÓ ráðgjöf til þess að greina samgönguumbætur á Vestfjörðum, bæði vegaframkvæmdir og jarðgangagerð, með það að markmiði að samgönguverkefnum væri hægt að forgangsraða eftir áherslum svæðisskipulagsnefndar Vestfjarða. Klettsháls er milli Skálmarfjarðar og Kollafjarðar við norðanverðan Breiðafjörð. Áætlað er að göng undir hálsinn yrðu 3,8 kílómetra löng. Bæjarins besta birti raunar þegar í fyrrahaust frétt um minnisblað VSÓ ráðgjafar þar sem jarðgöng í gegnum Klettsháls voru efst á blaði með hæstu einkunn. Fjórðungssambandið neitaði þá að afhenda fréttamiðlinum minnisblaðið með þeim rökum að það væri vinnugagn. Fáum vikum síðar, í byrjun desember, kynnti innviðaráðherra samgönguáætlun þar sem Súðavíkurgöng, milli Ísafjarðar og Súðavíkur, voru sett í fyrsta sæti jarðganga innan Vestfjarða og göng undir Hálfdán og Mikladal í annað sæti en þau tengja Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal. Í þessari frétt frá því í desember má heyra rökstuðning innviðaráðherra fyrir valinu: Í samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar voru jarðgöng undir Klettsháls hins vegar sett mun aftar í röðina og fóru á lista ellefu jarðgangakosta á landinu öllu til skoðunar síðar. Vegagerðin hefur engu að síður bent á að Klettsháls sé sá fjallvegur þjóðvegakerfisins á jarðgangalistanum sem býr við flesta lokunardaga á ári. Samkvæmt frétt Bæjarins besta fengu jarðgöng undir Klettsháls samanlagða einkunn ellefu í minnisblaði VSÓ. Klettshálsgöng fengu hæstu einkunn í þremur þáttum af fjórum; öryggi, kostnaði og samfélagslegum áhrifum. Tafla sem Bæjarins besta birti úr minnisblaði VSÓ ráðgjafar. Þar sést hvaða einkunnir hver jarðgangakostur fékk.VSÓ ráðgjöf Í athugasemdum VSÓ sagði að langar og tíðar lokanir á Klettshálsi yfir veturinn væru vandamál sérstaklega þar sem engir þéttbýliskjarnar væru nálægt hálsinum. Þá sagði að, ef ekki væri talin þörf á Breiðafjarðarferjunni Baldri eftir jarðgöngin, væri sparnaður fólginn í gerð jarðganganna sem gerði þau að ákjósanlegri kosti. Jarðgöng milli Ísafjarðar og Súðavíkur voru í öðru sæti í forgangsröðun VSÓ með einkunnina átta. Sá kostur varð efstur í tímasparnaði en bent var á að ef umferðin færi að miklu leyti frá Djúpinu og færi þess í stað vesturleiðina myndi einkunnin lækka um eitt stig vegna tímasparnaðar og verða þá jafnsett Breiðadalslegg með sjö stig. Ferjan Baldur við bryggju á Brjánslæk. Jarðgöng undir Klettsháls gætu leitt til þess að óþarft yrði talið að reka bílferju yfir Breiðafjörð Fram kemur að mat VSÓ-ráðgjafar hafi tekið til styttingar aksturstíma, öryggis og samfélagslegra áhrifa. Jarðgangakostir hafi auk þess verið metnir út frá fjárhagslegum áhrifum. Markmið ráðgjafarinnar hafi verið að gefa greinargóða yfirsýn yfir mögulegar vegabætur á Vestfjörðum og forgangsraða þeim á hlutlausan máta. Nú þegar Klettshálsgöngum hefur verið ýtt til hliðar er áherslan á Súðavíkurgöng. Þar eru tveir valkostir til skoðunar, sem fjallað er um í þessari frétt fyrir hálfu ári: Jarðgöng á Íslandi Samgönguáætlun Samgöngumál Vegagerð Ísafjarðarbær Vesturbyggð Súðavíkurhreppur Bolungarvík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Tengdar fréttir Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Stjórnarmeirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndaráliti um samgönguáætlun að staðið verði við þá forgangsröðun jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meirihlutans segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi. 2. júní 2026 23:05 Tvöfaldur verðmunur á Súðavíkurgöngum Tólf til fjórtán milljörðum króna munar í kostnaði eftir því hvaða leið verður valin fyrir jarðgöng milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Nokkrir valkostir hafa verið til skoðunar um hvar göngin eigi að liggja. 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