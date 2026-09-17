Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sat sannarlega ekki með hendur í kjöltu á kvöld- og næturvakt og var 61 mál skráð í kerfi sínu. Meðal annars þurfti að sinna útköllum vegna slagsmála annars vegar miðsvæðis í borginni, þegar þremur lenti saman á bensínstöð, og hins vegar í umdæmi lögreglunnar í Grafarholti þar sem tilkynnt var um slagsmál milli ungmenna.
Lögregla fór á vettvang til að skakka leikinn og bæði mál eru í rannsókn. Tvö innbrotsmál komu til kasta lögreglu og var gerandi í öðru tilvikinu, sem hafði farið inn í bílskúr, gómaður skammt frá vettvangi og vistaður í fangaklefa.
Þá var tilkynnt um alelda bíl og einnig höfð afskipti af einstaklingi í annarlegu ástandi með lambúshettu á höfði að prófa sírenur og gjallarhorn einhvers konar á bifreið í bílakjallara. Var honum gert að taka búnaðinn niður og hvarf viðkomandi af vettvangi.
Auk alls þessa voru nokkrir ökumenn stöðvaðir grunaðir um að vera undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímugjafa og svo ræddi lögregla við hóp fullorðinna sem hafði dregið fram ruslatunnur og var að róta í þeim.