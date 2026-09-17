Berglind Ósk Guðmundsdóttir segir Akureyrarbæ til í að ræða það að nýr Tækniskóli verði byggður á Akureyri. Samkomulag Hafnarfjarðarbæjar og Tækniskólans um uppbyggingu í Hafnarfirði fór um þúfur og er óvissa um það hvar skólinn verður í framtíðinni.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur áður lýst því yfir að hún vilji halda skólanum í Reykjavík og þá hefur bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Hilmar Gunnarsson, sagt að starfsemi skólans myndi falla vel að framtíðarsýn Mosfellsbæjar.
Í færslu á Facebook-síðu sinni fjallar Berglind Ósk um þetta mál og tengir það við tillögu starfshóps á vegum dómsmálaráðuneytisins sem leggur til að þingmannadreifing verði önnur. Samkvæmt tillögu þeirra fengi Suðvesturkjördæmi fjóra þingmenn til viðbótar, Norðausturkjördæmi missti þrjá og Norðvesturkjördæmi einn samkvæmt tillögum starfshóps dómsmálaráðherra. Hópurinn vill líka fjölga jöfnunarsætum úr níu í 27. Þingmenn yrðu áfram 63.
Berglind Ósk segir að þegar stjórnsýslan er að mestu í Reykjavík, stofnanir ríkisins þar, þjónustan þar og sífellt fleiri störf þar, þá sé það ekki alveg augljóst að næsta skref í eflingu byggðar um allt land sé að auka enn vægi höfuðborgarsvæðisins á Alþingi. En hún segir hægt að snúa umræðunni við og að ef ríkisstjórnin vilji sýna í verki að hún sé ekki eingöngu ríkisstjórn höfuðborgarsvæðisins, heldur landsins alls, þá séu víða tækifæri.
„Til dæmis: Af hverju ekki að byggja upp Tækniskólann á Akureyri og skapa öflugan vettvang fyrir tæknimenntun á háskólastigi á landsbyggðinni? Eitthvað sem lengi hefur verið kallað eftir. Það myndi færa menntun, þekkingu, störf og tækifæri út á land. Alvöru byggðastefna í einni sterkri aðgerð,“ segir Berglind Ósk og að á Akureyri séu þau til í það samtal.
„Við hér í Akureyrarbæ erum alveg til í það samtal og ég veit að við myndum finna Tækniskólanum góðan stað í okkar öfluga sveitarfélagi.“
Borgarstjóri vill finna Tækniskólanum lóð í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út um þúfur. Skólinn gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að það yrði lyftistöng fyrir efri byggðir Reykjavíkur að fá skólann þangað.
Nýbygging Tækniskólans verður ekki í Hafnarfirði líkt og stóð til eftir að bænum tókst ekki að afhenda skólanum lóðina sem fyrirhuguð var undir skólann í tæka tíð.