Evrópska knattspyrnusambandið UEFA undirbýr kæru á hendur Gianni Infantino, forseta FIFA, fyrir tilraun hans til að selja eignarhlut í mótum FIFA til einkaaðila.
Frá þessu greinir Sky News nú síðdegis en hingað til hefur málið ekki verið fært á æðra dómsstig en finnst innan fótboltans.
Nú undirbýr UEFA kæru á hendur Infantino en samkvæmt Sky News verður kæran lögð fram í Miami í Bandaríkjunum annars vegar og Sviss hins vegar, þar sem höfuðstöðvar FIFA eru staðsettar.
Ásamt Infantino mun UEFA kæra JP Morgan fjárfestingabankann og Joshua Kushner, eiganda og forseta Thrive Capital sem hafði sóst eftir eignarhlut í FIFA. Joshua er bróðir Jared Kushner, sem er tengdasonur Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Í bréfi sem Sky News hefur undir höndum segir að áætlanir Infantino um utanaðkomandi fjárfestingu í FIFA hafi verið „leið fyrir Infantino og þennan litla hóp til að eignast varanlegan hlut í og hagnast á annan hátt á verðmætustu eignum FIFA, á kostnað FIFA, aðildarfélaga þess og annarra aðila innan fótboltafjölskyldunnar.“